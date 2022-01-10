- 10 Oca 2022 - 20:24

Masterchef’in Büyük Final Tarihi Ortaya Çıktı! Tüm Şefler Emekli Oluyor, Acun Ilıcalı Kararını Verdi! Dilara’nın Elenmesi…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’in final tarihi ortaya çıktı! Tüm şeflerin işsiz kalacağı düşünülürken; Acun Ilıcalı’nın da kararını verdiği görüldü. Defterden yavaş yavaş silinen Masterchef’te Dilara’nın elenmesi her şeyi değiştirdi! Peki, neler oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının dün akşamki bölümünde ise Dilara ve Tahsin kıyasıya bir mücadele vermişti. Şef ceketini giymek isteyen yarışmacılar ilk turda en yüksek puanları hedeflemişti. Tahsin ise ilk oyunda en yüksek puanı almıştı. Dilara’ya ise Mehmet Şef’ten çok sert uyarılar almıştı. Şimdi ise Masterchef yarışmasının finali resmen ortaya çıktı! Peki, neler oluyor?

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10 Oca 2022 - 20:24 Ankara- Yaşam

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