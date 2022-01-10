Masterchef’in Büyük Final Tarihi Ortaya Çıktı! Tüm Şefler Emekli Oluyor, Acun Ilıcalı Kararını Verdi! Dilara’nın Elenmesi…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının dün akşamki bölümünde ise Dilara ve Tahsin kıyasıya bir mücadele vermişti. Şef ceketini giymek isteyen yarışmacılar ilk turda en yüksek puanları hedeflemişti. Tahsin ise ilk oyunda en yüksek puanı almıştı. Dilara’ya ise Mehmet Şef’ten çok sert uyarılar almıştı. Şimdi ise Masterchef yarışmasının finali resmen ortaya çıktı! Peki, neler oluyor?

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