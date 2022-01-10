Masterchef’in Büyük Final Tarihi Ortaya Çıktı! Tüm Şefler Emekli Oluyor, Acun Ilıcalı Kararını Verdi! Dilara’nın Elenmesi…
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’in final tarihi ortaya çıktı! Tüm şeflerin işsiz kalacağı düşünülürken; Acun Ilıcalı’nın da kararını verdiği görüldü. Defterden yavaş yavaş silinen Masterchef’te Dilara’nın elenmesi her şeyi değiştirdi! Peki, neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının dün akşamki bölümünde ise Dilara ve Tahsin kıyasıya bir mücadele vermişti. Şef ceketini giymek isteyen yarışmacılar ilk turda en yüksek puanları hedeflemişti. Tahsin ise ilk oyunda en yüksek puanı almıştı. Dilara’ya ise Mehmet Şef’ten çok sert uyarılar almıştı. Şimdi ise Masterchef yarışmasının finali resmen ortaya çıktı! Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.