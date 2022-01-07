Anasayfa/

Foto Galeri/

07 Oca 2022 - 15:12

Aziz Dizisi Yayından Mı Kaldırıldı? Görenlerin Ağzı Açık Kaldı, Karar Verildi! Böylesi İlk Kez Yaşanıyor! 10 Bölüm Bile Yayınlanmadan…

Show TV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Aziz dizisinin yayından kaldırıldığına dair iddialar gündeme bomba gibi düştü. Görenlerin ağzını açık bu durum için Show TV resmen kararını verdi. Böylesi ilk kez yaşanırken; daha 10 bölüm yayınlanmadan karar çıkınca; seyirci delirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…