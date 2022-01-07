- 07 Oca 2022 - 15:12 G: 07 Oca 2022 - 15:17

Aziz Dizisi Yayından Mı Kaldırıldı? Görenlerin Ağzı Açık Kaldı, Karar Verildi! Böylesi İlk Kez Yaşanıyor! 10 Bölüm Bile Yayınlanmadan…

Show TV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Aziz dizisinin yayından kaldırıldığına dair iddialar gündeme bomba gibi düştü. Görenlerin ağzını açık bu durum için Show TV resmen kararını verdi. Böylesi ilk kez yaşanırken; daha 10 bölüm yayınlanmadan karar çıkınca; seyirci delirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas gibi isimlerin bulunduğu Aziz dizisinin her bölümü heyecanla izleniyordu. Son bölümünde ise hem ağlatan, hem de güldüren başarılı yapım için Show Tv kararını verdi. Peki, Aziz dizisi neden ekranlara veda etti?

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07 Oca 2022 - 15:12 Ankara- Yaşam

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