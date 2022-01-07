Alişan’ın Eşi Buse Varol Eskiye Döndü, Instagram Deliye! “Alişan’da Beğenmemiş!” Yorumlar Gırla Geliyor, Milyonlar Ayağa Kalktı! Neler Oluyor?
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Buse Varol eskiye dönünce, Instagram kullanıcıları deliye döndü! Birçok kişi ise “Alişan’da beğenmemiş bu tarzını” yorumlarında bulundu. Milyonları şok eden bu durum ise gündeme bomba gibi düştü. Kısa bir süre önce Alişan’ın eşi Buse Varol saçlarını sarıya boyatmıştı ama binlerce tepki almıştı. Şimdi ise şok karar resmen çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Her paylaşımı olay yaratan Buse Varol, yeni dizisi için çalışmalara başlamıştı. İncelen ve oyunculuk için çalışmalara başlayan Alişan’ın eşi Buse Varol, giyim tarzını da tamamen değiştirmişti. Şimdi ise şok bir olay resmen yaşandı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.