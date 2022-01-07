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07 Oca 2022 - 15:53

Alişan’ın Eşi Buse Varol Eskiye Döndü, Instagram Deliye! “Alişan’da Beğenmemiş!” Yorumlar Gırla Geliyor, Milyonlar Ayağa Kalktı! Neler Oluyor?

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Buse Varol eskiye dönünce, Instagram kullanıcıları deliye döndü! Birçok kişi ise “Alişan’da beğenmemiş bu tarzını” yorumlarında bulundu. Milyonları şok eden bu durum ise gündeme bomba gibi düştü. Kısa bir süre önce Alişan’ın eşi Buse Varol saçlarını sarıya boyatmıştı ama binlerce tepki almıştı. Şimdi ise şok karar resmen çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…