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10 Oca 2022 - 20:22

Masterchef Yarışmasının BÜYÜK Ödülü Belli Oldu! Acun Ilıcalı Değiştirdi, Müdahalede Bulundu! Şampiyon Olan Köşeyi Dönüyor! Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te kazanan ismin ödülü resmen belli oldu. Finale sayılı günün kalmasıyla birlikte şampiyon olan isme verilecek olan ödül resmen ortaya çıktı! Acun Ilıcalı’nın şampiyon olacak olan isme verilecek ödüle bizzat müdahale ettiği ise gündeme bomba gibi düştü. Bununla birlikte “Şampiyon olan köşeyi dönüyor” yorumları yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…