Masterchef Yarışmasının BÜYÜK Ödülü Belli Oldu! Acun Ilıcalı Değiştirdi, Müdahalede Bulundu! Şampiyon Olan Köşeyi Dönüyor! Neler Oluyor?
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te kazanan ismin ödülü resmen belli oldu. Finale sayılı günün kalmasıyla birlikte şampiyon olan isme verilecek olan ödül resmen ortaya çıktı! Acun Ilıcalı’nın şampiyon olacak olan isme verilecek ödüle bizzat müdahale ettiği ise gündeme bomba gibi düştü. Bununla birlikte “Şampiyon olan köşeyi dönüyor” yorumları yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının finaline sayılı bir süre kaldı. Sevilerek takip edilen yarışmada şampiyona verilecek ödül ise gündeme bomba gibi düştü. Acun Ilıcalı’nın değiştirdiği iddia edilince; ağızları açık kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.