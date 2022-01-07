- 07 Oca 2022 - 16:23 G: 07 Oca 2022 - 16:33

Masterchef Yarışmasının Ödülü Belli Oldu! Acun Ilıcalı Değiştirdi, Müdahalede Bulundu! Şampiyon Olan Köşeyi Dönüyor! Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te kazanan ismin ödülü resmen belli oldu. Finale sayılı günün kalmasıyla birlikte şampiyon olan isme verilecek olan ödül resmen ortaya çıktı! Acun Ilıcalı’nın şampiyon olacak olan isme verilecek ödüle bizzat müdahale ettiği ise gündeme bomba gibi düştü. Bununla birlikte “Şampiyon olan köşeyi dönüyor” yorumları yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının finaline sayılı bir süre kaldı. Sevilerek takip edilen yarışmada şampiyona verilecek ödül ise gündeme bomba gibi düştü. Acun Ilıcalı’nın değiştirdiği iddia edilince; ağızları açık kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

07 Oca 2022 - 16:23 Ankara- Yaşam

# MASTERCHEF TÜRKİYE 2021 HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Masterchef’e Katılırsam Ünlü Olur Muyum? Masterchef Yarışmasına Katılmak İçin Şartlar Nelerdir? mask
Masterchef’e Katılırsam Ünlü Olur Muyum? Masterchef Yarışmasına Katılmak İçin Şartlar Nelerdir?
Masterchef’in Final Tarihi Ortaya Çıktı! Tüm Şefler İşsiz Kalacak, Acun Ilıcalı Kararını Verdi! Defterden Silindi, Dilara’nın Elenmesi… mask
Masterchef’in Final Tarihi Ortaya Çıktı! Tüm Şefler İşsiz Kalacak, Acun Ilıcalı Kararını Verdi! Defterden Silindi, Dilara’nın Elenmesi…
MasterChef Final Tarihi Belli Oldu! Masterchef 2021 Finali Ne Zaman? Masterchef Ne Zaman Bitiyor? mask
MasterChef Final Tarihi Belli Oldu! Masterchef 2021 Finali Ne Zaman? Masterchef Ne Zaman Bitiyor?
Masterchef’te Göbek Attıran Veda! O Ağladıkça; Seyirci Oynadı! “Çok Bile Kaldın!” Şefler Teselli Etmeye Çalıştı Ama… Instagram Kaynıyor! mask
Masterchef’te Göbek Attıran Veda! O Ağladıkça; Seyirci Oynadı! “Çok Bile Kaldın!” Şefler Teselli Etmeye Çalıştı Ama… Instagram Kaynıyor!
Masterchef Pelin Minileri Çekti, Kışı Yaza Çevirdi! Ayna Pozuyla Akılları Başlardan Aldı! Danilo Şefle Sevgili Olduğu Konuşuluyordu… “Aman Pelin!” mask
Masterchef Pelin Minileri Çekti, Kışı Yaza Çevirdi! Ayna Pozuyla Akılları Başlardan Aldı! Danilo Şefle Sevgili Olduğu Konuşuluyordu… “Aman Pelin!”
Masterchef’te Son Finalist Belli Oldu! Elenen İsim Göbek Attırdı, Davullar – Zurnalar Tutuldu! Mehmet Şef “Rüyanda Görürsün” Demişti, Gördü! mask
Masterchef’te Son Finalist Belli Oldu! Elenen İsim Göbek Attırdı, Davullar – Zurnalar Tutuldu! Mehmet Şef “Rüyanda Görürsün” Demişti, Gördü!
Masterchef Burcu Transparan Gömleğini Giyip… Dantelli Çamaşırı Belli Oldu, Nefesler Kesildi! İncecik Belini Kanıtladı! “Yok Artık” mask
Masterchef Burcu Transparan Gömleğini Giyip… Dantelli Çamaşırı Belli Oldu, Nefesler Kesildi! İncecik Belini Kanıtladı! “Yok Artık”
Masterchef Dilara “Yerin Dibine Girdi” 83 Milyonun Önünde Yapılmayacak Hata… Çalıntı Çıkan Tabağına Büyük Şok Yaşatıldı! Neler Oluyor? mask
Masterchef Dilara “Yerin Dibine Girdi” 83 Milyonun Önünde Yapılmayacak Hata… Çalıntı Çıkan Tabağına Büyük Şok Yaşatıldı! Neler Oluyor?
Masterchef Dilara’nın Tabağı Çalıntı Çıktı! Şefler Diskalifiye Kararını Verdi, Ceket Giyemeden Üzeri Çizildi! “Hak Ettiğin Yerdesin!” mask
Masterchef Dilara’nın Tabağı Çalıntı Çıktı! Şefler Diskalifiye Kararını Verdi, Ceket Giyemeden Üzeri Çizildi! “Hak Ettiğin Yerdesin!”
Masterchef Burcu’nun Ağzı, Burnu, Yüzü Estetikli Çıktı! Eski Halini Görenler Beyninden Vurulmuşa Dönüyor! Neler Oluyor? mask
Masterchef Burcu’nun Ağzı, Burnu, Yüzü Estetikli Çıktı! Eski Halini Görenler Beyninden Vurulmuşa Dönüyor! Neler Oluyor?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Alişan’ın Eşi Buse Varol Eskiye Döndü, Instagram Deliye! “Alişan’da Beğenmemiş!” Yorumlar Gırla Geliyor, Milyonlar Ayağa Kalktı! Neler Oluyor? mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol Eskiye Döndü, Instagram Deliye! “Alişan’da Beğenmemiş!” Yorumlar Gırla Geliyor, Milyonlar Ayağa Kalktı! Neler Oluyor?
Alparslan Büyük Selçuklu'da Yürek Yakan Veda! Seyirci Hüngür Hüngür Ağlayacak, Defteri Kapandı! Kimse Bunu Beklemiyordu! mask
Alparslan Büyük Selçuklu'da Yürek Yakan Veda! Seyirci Hüngür Hüngür Ağlayacak, Defteri Kapandı! Kimse Bunu Beklemiyordu!
Aziz Dizisi Yayından Mı Kaldırıldı? Görenlerin Ağzı Açık Kaldı, Karar Verildi! Böylesi İlk Kez Yaşanıyor! 10 Bölüm Bile Yayınlanmadan… mask
Aziz Dizisi Yayından Mı Kaldırıldı? Görenlerin Ağzı Açık Kaldı, Karar Verildi! Böylesi İlk Kez Yaşanıyor! 10 Bölüm Bile Yayınlanmadan…
Masterchef’e Katılırsam Ünlü Olur Muyum? Masterchef Yarışmasına Katılmak İçin Şartlar Nelerdir? mask
Masterchef’e Katılırsam Ünlü Olur Muyum? Masterchef Yarışmasına Katılmak İçin Şartlar Nelerdir?
Masterchef’in Final Tarihi Ortaya Çıktı! Tüm Şefler İşsiz Kalacak, Acun Ilıcalı Kararını Verdi! Defterden Silindi, Dilara’nın Elenmesi… mask
Masterchef’in Final Tarihi Ortaya Çıktı! Tüm Şefler İşsiz Kalacak, Acun Ilıcalı Kararını Verdi! Defterden Silindi, Dilara’nın Elenmesi…
Tarım Kredi Market, BİM Market’ten Daha Mı Ucuz? Hangi Market Daha Ucuz? mask
Tarım Kredi Market, BİM Market’ten Daha Mı Ucuz? Hangi Market Daha Ucuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status