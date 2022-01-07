Hangi Burç Aslan Gibi Güçlüdür? İşte Ortamın Kralı Olan Burçlar…

Aslanlar genellikle Afrika savanalarında ve çalıların ve düz alanların daha yaygın olduğu bölgelerde yaşar. Ancak buna rağmen aslanlar için “ormanların kralı” tanımlaması yapılır. Bu yaygın ancak tam olarak doğru olmayan söylem, aslında aslanın heybetinden ve güçlü oluşundan kaynaklıdır. En güçlü ve en korkutucu avcılar arasında yer alan aslanların gözüne bir avı kestirmesi, sürüler halinde güçlü pençeleriyle korku salması, diğer birçok hayvana göre üstün gelmesi gibi özellikleri, aslanların bu gibi övgü dolu sözlerle anılmasını sağlamıştır. Aslanlara ithaf edilen bu özelliklerin insanlarda uygulanması noktasında, bazı kişilerin ortamın en dikkat çekici isim olması özelliği yer alır. Bu nedenle de bazı burçlar, ortamın aslanı ve ortamın kralı olarak anılır… İşte o burçlar ve özellikleri…