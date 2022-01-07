Hangi Burç Kıskançlıktan Çatlar Ama Belli Etmez? İşte Duygularını Saklamasa Katil Olacak Burçlar…

İnsanlık tarihi boyunca bazı özellikler, taraflar arasında gerginliklerin ve hatta savaşların çıkmasına neden olmuştur. Bu özellikler arasında ilk sırada ise kıskançlık duygusu gelir. Kıskançlık, en genel tanımı ile başkasında olan bir özelliğin, nesnenin ya da herhangi bir şeyin, kişinin kendisinde olmasını istemesi ve olmadığı için bu duruma kızmasıdır. Aşkta, parada, devlet yönetimlerinde, şöhrette, insana iyi hissettirebilecek herhangi bir konuda ortaya çıkabilen kıskançlıklar, tarih boyunca süregelmiştir ve hala da insanlarda bu durum ön plana çıkabilmektedir. Bazı burçlar, kıskançlık konusunda artık markalaşmıştır ve bu burçlar, kıskanç yanlarıyla fazlasıyla ön plandadır. Ancak bazı burçlar ise kıskanç olmalarına rağmen bunu saklama konusunda uzmandır… İşte o burçlar ve detaylar…