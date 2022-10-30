- 30 Eki 2022 - 16:24

Evlilikte Riskli Burçlar Hangisidir? Dikkat Boşanma Olasılığı Yüksek! İşte Nafaka Ödemeye Mahkum Olacak O Burçlar…

İnsanlar, doğuştan kazandıkları kişilik özelliklerini belli ederek çevrelerinde tanınırlar. Her insan, etrafında kendisiyle özdeşlemiş olan bazı özellikleri ile bir çerçeve oluşturur ve kişinin çevresindeki insanlar, o kişiyi bu çerçevenin içinde tanımlar. Sizde bu kapsamda evlense bile boşanacak burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...

İnsanlar, doğuştan kazandıkları kişilik özelliklerini belli ederek çevrelerinde tanınırlar. Her insan, etrafında kendisiyle özdeşlemiş olan bazı özellikleri ile bir çerçeve oluşturur ve kişinin çevresindeki insanlar, o kişiyi bu çerçevenin içinde tanımlar. Temel ve genel özellikler kapsamında oluşan kişilikler, hayat boyu insanlarda kalıcı olsa da konu aşk ilişkilerine geldiğinde insanlar hiç beklenmedik davranışlar ortaya koyabilir. Örneğin hiç kıskanç olmayan bir insan, aşk ilişkisinde çok kıskanç biri olarak ön plana çıkabilir. Öte yandan konu evliliğe gitmişse, bazı burçlar bu noktadan sonra da boşanma yanlısı olma halleriyle bilinir. Bir türlü aradığı aşkı bulamadığını hisseden bu kişiler, boşanmaya adeta mahkumdur… İşte tüm detaylar…


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30 Eki 2022 - 16:24 - Popüler Haber

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