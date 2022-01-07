İbrahim Tatlıses’ten Acı Haber! Sağlık Durumu Merak Konusu Olmuştu, İlk Açıklama Geldi! Her Şey Sessizce Olmuş… “Yok Artık”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan İbrahim Tatlıses’ten acı haber geldi! Sağlık durumu merak konusu olan İbrahim Tatlıses, yaptığı açıklamayla şok içerisinde bıraktı! Her şeyi sessizce yaşayan Tatlıses, “Yok artık” dedirtti. Gündeme bomba gibi düşen bu durum ise Büyük İmparator İbrahim Tatlıses’in sevenlerini adeta hüngür hüngür ağlattı. Peki, neler oluyor?
Ekranlarda uzun yıllar boyunca olmayan İbrahim Tatlıses, İbo Show’la birlikte sevenlerinin karşına çıkmıştı. 9 yıl önce yaşamış olduğu silahlı saldırıdan dolayı uzun bir süre yaşam mücadelesi vermiş olan İbrahim Tatlıses, sevenlerinin karşısına çıkmış olduğu İbo Show’la reyting rekorlarını kırmıştı. Şimdi ise İbrahim Tatlıses’ten şok haber geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.