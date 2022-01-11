- 11 Oca 2022 - 23:32 G: 11 Oca 2022 - 23:35

İbrahim Tatlıses’ten Acı Veran Haber! Sağlık Durumu Korkutmuştu, İlk Açıklama Geldi! Her Şey Sessizce Olmuş Bitmiş… “Yok Artık”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan İbrahim Tatlıses’ten acı haber geldi! Sağlık durumu merak konusu olan İbrahim Tatlıses, yaptığı açıklamayla şok içerisinde bıraktı! Her şeyi sessizce yaşayan Tatlıses, “Yok artık” dedirtti. Gündeme bomba gibi düşen bu durum ise Büyük İmparator İbrahim Tatlıses’in sevenlerini adeta hüngür hüngür ağlattı. Peki, neler oluyor?

Ekranlarda uzun yıllar boyunca olmayan İbrahim Tatlıses, İbo Show’la birlikte sevenlerinin karşına çıkmıştı. 9 yıl önce yaşamış olduğu silahlı saldırıdan dolayı uzun bir süre yaşam mücadelesi vermiş olan İbrahim Tatlıses, sevenlerinin karşısına çıkmış olduğu İbo Show’la reyting rekorlarını kırmıştı. Şimdi ise İbrahim Tatlıses’ten şok haber geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

11 Oca 2022 - 23:32 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Burcu Kıratlı Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Eşi Sinan Akçil İle Yaş Farkı Dikkat Çekti mask
Burcu Kıratlı Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Eşi Sinan Akçil İle Yaş Farkı Dikkat Çekti
Perihan Savaş Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Kızı Melek Zübeyde İle Yaş Farkı Dikkat Çekti… mask
Perihan Savaş Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Kızı Melek Zübeyde İle Yaş Farkı Dikkat Çekti…
İdo Tatlıses Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Yeni Eşi Yasemin Şefkatli İle Arasındaki Yaşları Dikkat Çekti… Meğer mask
İdo Tatlıses Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Yeni Eşi Yasemin Şefkatli İle Arasındaki Yaşları Dikkat Çekti… Meğer
İbrahim Tatlıses Hayatının Şokunu Yaşadı! Tehdit Mesajı…Tek Gecede Öyle Bir Şey Yaşadı Ki, Sevenleri Şok Oldu! mask
İbrahim Tatlıses Hayatının Şokunu Yaşadı! Tehdit Mesajı…Tek Gecede Öyle Bir Şey Yaşadı Ki, Sevenleri Şok Oldu!
Arka Sokaklar Dizisinde Rıza Baba Gidiyor, Komiser Ali Geliyor! Vedasıyla Yürekleri Mahvetmişti, Kanal D’den Skandal Transfer! “Yok Artık!” mask
Arka Sokaklar Dizisinde Rıza Baba Gidiyor, Komiser Ali Geliyor! Vedasıyla Yürekleri Mahvetmişti, Kanal D’den Skandal Transfer! “Yok Artık!”
Alişan’dan Boşanma Açıklaması! Son Noktayı Koydu, Üçüncü Çocuk Ortalığı Karıştırdı! Meğer Buse Varol... “Yok Artık” mask
Alişan’dan Boşanma Açıklaması! Son Noktayı Koydu, Üçüncü Çocuk Ortalığı Karıştırdı! Meğer Buse Varol... “Yok Artık”
MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya Yemek Kitabı Milyonlar Satıyor! Mehmet Şefin Kitabının Adı Nedir? Mehmet Şef’in Yemek Kitabı Kaç Lira? İşte O Tarifler… mask
MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya Yemek Kitabı Milyonlar Satıyor! Mehmet Şefin Kitabının Adı Nedir? Mehmet Şef’in Yemek Kitabı Kaç Lira? İşte O Tarifler…
Masumlar Apartmanı Safiye ve Naci'den Üzen Haber! Safiye’nin Hazin Sonu Yakında! Tansel Öngel’in Akıbeti Belli Oldu! Diziden İkinci Çıkışı… mask
Masumlar Apartmanı Safiye ve Naci'den Üzen Haber! Safiye’nin Hazin Sonu Yakında! Tansel Öngel’in Akıbeti Belli Oldu! Diziden İkinci Çıkışı…
Ebru Gündeş’in Sır Gibi Sakladığı Kızı Yıllar Sonra Ortaya Çıktı! Seneler Sonra Neden Sakladığı Açıklandı! Canlı Yayında Ortalık Karıştı! Neler Oluyor? mask
Ebru Gündeş’in Sır Gibi Sakladığı Kızı Yıllar Sonra Ortaya Çıktı! Seneler Sonra Neden Sakladığı Açıklandı! Canlı Yayında Ortalık Karıştı! Neler Oluyor?
Yargı Dizisinde Büyük Sır Son Bölümde Çözüldü! Nerdeyse Kaos Çıkacaktı... Şimdi Ilgaz Hapı Yuttu, Dünyası Başına Yıkılacak! mask
Yargı Dizisinde Büyük Sır Son Bölümde Çözüldü! Nerdeyse Kaos Çıkacaktı... Şimdi Ilgaz Hapı Yuttu, Dünyası Başına Yıkılacak!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Burcu Kıratlı Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Eşi Sinan Akçil İle Yaş Farkı Dikkat Çekti mask
Burcu Kıratlı Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Eşi Sinan Akçil İle Yaş Farkı Dikkat Çekti
Perihan Savaş Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Kızı Melek Zübeyde İle Yaş Farkı Dikkat Çekti… mask
Perihan Savaş Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Kızı Melek Zübeyde İle Yaş Farkı Dikkat Çekti…
İbrahim Tatlıses’ten Acı Haber! Sağlık Durumu Merak Konusu Olmuştu, İlk Açıklama Geldi! Her Şey Sessizce Olmuş… “Yok Artık” mask
İbrahim Tatlıses’ten Acı Haber! Sağlık Durumu Merak Konusu Olmuştu, İlk Açıklama Geldi! Her Şey Sessizce Olmuş… “Yok Artık”
İdo Tatlıses Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Yeni Eşi Yasemin Şefkatli İle Arasındaki Yaşları Dikkat Çekti… Meğer mask
İdo Tatlıses Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Yeni Eşi Yasemin Şefkatli İle Arasındaki Yaşları Dikkat Çekti… Meğer
İbrahim Tatlıses Hayatının Şokunu Yaşadı! Tehdit Mesajı…Tek Gecede Öyle Bir Şey Yaşadı Ki, Sevenleri Şok Oldu! mask
İbrahim Tatlıses Hayatının Şokunu Yaşadı! Tehdit Mesajı…Tek Gecede Öyle Bir Şey Yaşadı Ki, Sevenleri Şok Oldu!
Arka Sokaklar Dizisinde Rıza Baba Gidiyor, Komiser Ali Geliyor! Vedasıyla Yürekleri Mahvetmişti, Kanal D’den Skandal Transfer! “Yok Artık!” mask
Arka Sokaklar Dizisinde Rıza Baba Gidiyor, Komiser Ali Geliyor! Vedasıyla Yürekleri Mahvetmişti, Kanal D’den Skandal Transfer! “Yok Artık!”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status