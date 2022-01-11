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11 Oca 2022 - 23:32

İbrahim Tatlıses’ten Acı Veran Haber! Sağlık Durumu Korkutmuştu, İlk Açıklama Geldi! Her Şey Sessizce Olmuş Bitmiş… “Yok Artık”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan İbrahim Tatlıses’ten acı haber geldi! Sağlık durumu merak konusu olan İbrahim Tatlıses, yaptığı açıklamayla şok içerisinde bıraktı! Her şeyi sessizce yaşayan Tatlıses, “Yok artık” dedirtti. Gündeme bomba gibi düşen bu durum ise Büyük İmparator İbrahim Tatlıses’in sevenlerini adeta hüngür hüngür ağlattı. Peki, neler oluyor?