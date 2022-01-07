07 Oca 2022 - 18:26 Güncelleme: 07 Oca 2022 - 18:29
Masterchef Dilara Elenmedi, “Kovuldu!” Acun Medya Perde Arkasını Gizledi Ama Basına Sızdırıldı! O Hatası Başına Bela Oldu!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te dün akşam elenen isim Dilara Başaran olmuştu ama iddialara göre Masterchef Dilara elenmedi, kovuldu! Acun Medya’nın perde arkasını gizleyemediği gündeme bomba gibi düşerken; o hatası ise aşına büyük bela oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının finaline ise sadece 6 gün kaldı! Şampiyon arayan Masterchef yarışmasında Dilara Başaran ise konuşulanlar arasında yerini aldı. Peki, Masterchef Dilara, nasıl bir iddiayla gündeme bomba gibi düştü?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.