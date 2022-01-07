- 07 Oca 2022 - 18:52 G: 07 Oca 2022 - 19:05

Yasak Elma Dizisi İçin FOX TV’den Karar Çıktı! Eda Ece ve Şevval Sam’a Büyük Şok Geldi! Hayatlarının Kararı Yazıldı! Neler Oluyor?

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma dizisi büyük hüsranı yarattı! FOX TV’den çıkan kanal kararı, Eda Ece ve Şevval Sam’ın hayatlarının kararını yazdı! Gündeme bomba gibi düşen bu durum ise özellikle Yasak Elma izleyicisini derinden sarstı! Peki, neler oluyor?

Başrollerinde Eda Ece, Berk Oktay, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz gibi birbirinden usta isimlerin yer aldığı Yasak Elma dizisinin son bölümü geçtiğimiz haftalarda ekranlara gelmişti. Kumru ve Çağatay’ın oyununu ekranlara taşıyan başarılı yapımda Yıldız’ın çaresiz kalması ise tepkilere neden olmuştu. Şimdi ise Yasak Elma dizisinde skandal bir karar çıktı. İşte FOX TV’den gelen o şok edici karar!

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07 Oca 2022 - 18:52 Ankara- Yaşam

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