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07 Oca 2022 - 18:52

Yasak Elma Dizisi İçin FOX TV’den Karar Çıktı! Eda Ece ve Şevval Sam’a Büyük Şok Geldi! Hayatlarının Kararı Yazıldı! Neler Oluyor?

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma dizisi büyük hüsranı yarattı! FOX TV’den çıkan kanal kararı, Eda Ece ve Şevval Sam’ın hayatlarının kararını yazdı! Gündeme bomba gibi düşen bu durum ise özellikle Yasak Elma izleyicisini derinden sarstı! Peki, neler oluyor?