- 08 Oca 2022 - 08:34 G: 08 Oca 2022 - 08:37

ASKİ Ankara Su Kesintileri: 8 Ocak 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Başkent Ankara'da bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su kesintileri yapılmaktadır. Ankara 8 Ocak 2022 su kesinti bölgeleri nerelerdir? Ankara'da sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...

Ankara 8 Ocak 2022 Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ

Ankara’nın çeşitli bölgelerinde haftanın yedi günü boyunca devam eden su altyapısı bakım ve onarım çalışmaları, bugün de ortaya su kesintileri çıkarmaya devam ediyor. Ankara’da bugün yaşanacak olan su kesintilerinden etkilenip etkilenmeyeceğini merak eden başkentliler ise, konuyla ilgili sorularına yanıt arıyor. Peki, ASKİ 8 Ocak Ankara’nın hangi mahallelerinde su kesintisi yaşanacak? ASKİ 8 Ocak Ankara’da su kesintileri ne kadar sürecek, sular saat kaçta gelecek? İşte, Ankara su kesintileri…

08 Oca 2022 - 08:34 - Yaşam

# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
7 Ocak 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
7 Ocak 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 7 Ocak 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 7 Ocak 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
Ankara Kahramankazan Pazar Yerleri 2022! Bugün Kahramankazan'da Nerede Pazar Var? İşte Kahramankazan Pazar Yerleri ve Günleri mask
Ankara Kahramankazan Pazar Yerleri 2022! Bugün Kahramankazan'da Nerede Pazar Var? İşte Kahramankazan Pazar Yerleri ve Günleri
Ankara Gölbaşı Pazar Yerleri 2022! Bugün Gölbaşı'nda Nerede Pazar Var? İşte Gölbaşı Pazar Yerleri Ve Günleri mask
Ankara Gölbaşı Pazar Yerleri 2022! Bugün Gölbaşı'nda Nerede Pazar Var? İşte Gölbaşı Pazar Yerleri Ve Günleri
Ankara'da Aktarma Ücretli Mi Oldu? Ankara'da Otobüslerle Gelip Metroya Binen Yolcular Ücret Mi Ödeyecek? İndirimli Aktarma Ne Kadar? mask
Ankara'da Aktarma Ücretli Mi Oldu? Ankara'da Otobüslerle Gelip Metroya Binen Yolcular Ücret Mi Ödeyecek? İndirimli Aktarma Ne Kadar?
Ankara Etimesgut Pazar Yerleri 2022! Bugün Etimesgut'ta Nerede Pazar Var? İşte Etimesgut Pazar Yerleri Ve Günleri mask
Ankara Etimesgut Pazar Yerleri 2022! Bugün Etimesgut'ta Nerede Pazar Var? İşte Etimesgut Pazar Yerleri Ve Günleri
6 Ocak 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
6 Ocak 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 6 Ocak 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 6 Ocak 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
Ankara Mamak Pazar Yerleri 2022! Bugün Mamak'da nerede pazar var? İşte Mamak Pazar Yerleri ve Günleri mask
Ankara Mamak Pazar Yerleri 2022! Bugün Mamak'da nerede pazar var? İşte Mamak Pazar Yerleri ve Günleri
Ankara Altındağ Pazar Yerleri 2022! Bugün Altındağ'da nerede pazar var? İşte Altındağ Pazar Yerleri ve Günleri mask
Ankara Altındağ Pazar Yerleri 2022! Bugün Altındağ'da nerede pazar var? İşte Altındağ Pazar Yerleri ve Günleri
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 8 Ocak 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 8 Ocak 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
Yasak Elma Dizisi İçin FOX TV’den Karar Çıktı! Eda Ece ve Şevval Sam’a Büyük Şok Geldi! Hayatlarının Kararı Yazıldı! Neler Oluyor? mask
Yasak Elma Dizisi İçin FOX TV’den Karar Çıktı! Eda Ece ve Şevval Sam’a Büyük Şok Geldi! Hayatlarının Kararı Yazıldı! Neler Oluyor?
Masterchef Dilara Elenmedi, “Kovuldu!” Acun Medya Perde Arkasını Gizledi Ama Basına Sızdırıldı! O Hatası Başına Bela Oldu! mask
Masterchef Dilara Elenmedi, “Kovuldu!” Acun Medya Perde Arkasını Gizledi Ama Basına Sızdırıldı! O Hatası Başına Bela Oldu!
İbrahim Tatlıses’ten Acı Haber! Sağlık Durumu Merak Konusu Olmuştu, İlk Açıklama Geldi! Her Şey Sessizce Olmuş… “Yok Artık” mask
İbrahim Tatlıses’ten Acı Haber! Sağlık Durumu Merak Konusu Olmuştu, İlk Açıklama Geldi! Her Şey Sessizce Olmuş… “Yok Artık”
Hangi Burç Evlense Boşanır? İşte Nafaka Ödemeye Mahkum Burçlar… mask
Hangi Burç Evlense Boşanır? İşte Nafaka Ödemeye Mahkum Burçlar…
Hangi Burç Kıskançlıktan Çatlar Ama Belli Etmez? İşte Duygularını Saklamasa Katil Olacak Burçlar… mask
Hangi Burç Kıskançlıktan Çatlar Ama Belli Etmez? İşte Duygularını Saklamasa Katil Olacak Burçlar…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status