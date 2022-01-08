ASKİ Ankara Su Kesintileri: 8 Ocak 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Ankara 8 Ocak 2022 Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Ankara’nın çeşitli bölgelerinde haftanın yedi günü boyunca devam eden su altyapısı bakım ve onarım çalışmaları, bugün de ortaya su kesintileri çıkarmaya devam ediyor. Ankara’da bugün yaşanacak olan su kesintilerinden etkilenip etkilenmeyeceğini merak eden başkentliler ise, konuyla ilgili sorularına yanıt arıyor. Peki, ASKİ 8 Ocak Ankara’nın hangi mahallelerinde su kesintisi yaşanacak? ASKİ 8 Ocak Ankara’da su kesintileri ne kadar sürecek, sular saat kaçta gelecek? İşte, Ankara su kesintileri…