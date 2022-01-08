8 Ocak 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Ankara 8 Ocak 2022 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Ankara’nın çeşitli bölgelerinde gerçekleştirilen elektrik altyapısı bakım ve iyileştirme çalışmaları hafta sonu da devam ediyor. Yapılacak olan çalışmaların ortaya elektrik kesintileri çıkarıp çıkarmayacağını merak eden başkentliler ise, konuyla ilgili sorularına yanıt arıyor. Peki, 8 Ocak Ankara’nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? 8 Ocak Ankara’da kesintiler ne kadar sürecek, elektrikler saat kaçta gelecek? İşte, Ankara elektrik kesintileri…



Detaylar diğer sayfada!