- 08 Oca 2022 - 08:39 G: 08 Oca 2022 - 08:43

Hugo’nun Tolga Abisi Son Hali Ortaya Çıktı! Görenler Şaştı Kaldı! Tolga Gariboğlu Kaç Yaşında, Şimdi Ne Yapıyor?

Yayınlandığı dönem en çok izlenen çocuk programı olan Hugo ve Tolga Abi’nin yaratıcısı ve sunucu Tolga Gariboğlu, uzunca bir aradan sonra yeniden ortaya çıktı. Şimdilerde ekranlardan uzak bir hayat süren Tolga Gariboğlu ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Yayınlandığı dönem en çok izlenen çocuk programı olan Hugo ve Tolga Abi’nin yaratıcısı ve sunucu Tolga Gariboğlu, uzunca bir aradan sonra yeniden ortaya çıktı. Şimdilerde ekranlardan uzak bir hayat süren Tolga Gariboğlu, yeni mesleği ile herkesi şaşırtmayı da başardı! Peki, Hugo’nun Tolga abisi kimdir? Tolga Gariboğlu kaç yaşında, şimdi ne yapıyor? İşte, detaylar…


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08 Oca 2022 - 08:39 - Magazin

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