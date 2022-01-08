Hugo’nun Tolga Abisi Son Hali Ortaya Çıktı! Görenler Şaştı Kaldı! Tolga Gariboğlu Kaç Yaşında, Şimdi Ne Yapıyor?
Yayınlandığı dönem en çok izlenen çocuk programı olan Hugo ve Tolga Abi’nin yaratıcısı ve sunucu Tolga Gariboğlu, uzunca bir aradan sonra yeniden ortaya çıktı. Şimdilerde ekranlardan uzak bir hayat süren Tolga Gariboğlu ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Yayınlandığı dönem en çok izlenen çocuk programı olan Hugo ve Tolga Abi’nin yaratıcısı ve sunucu Tolga Gariboğlu, uzunca bir aradan sonra yeniden ortaya çıktı. Şimdilerde ekranlardan uzak bir hayat süren Tolga Gariboğlu, yeni mesleği ile herkesi şaşırtmayı da başardı! Peki, Hugo’nun Tolga abisi kimdir? Tolga Gariboğlu kaç yaşında, şimdi ne yapıyor? İşte, detaylar…
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08 Oca 2022 - 08:39 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.