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08 Oca 2022 - 08:42

Yargı’nın Avukat Seda’sı Nergis Öztürk’ün Eşi Bakın Hangi Ünlü Oyuncu Çıktı! Eşi Ve Oğlunu Görenler Şaştı Kaldı!

Oyunculuk performansı ile Yargı dizisinin seyircisini bir hayli etkileyen Seda karakterine Nergis Öztürk hayat vermeye başladı. Yargı dizisinin yeni gözde karakterlerinden biri haline gelen avukat Seda, şimdilerde dizinin seyircisinin mercek altına aldığı isimlerden biri haline geldi. Sizde Nergis Öztürk ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte size detaylar...