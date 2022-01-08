Yargı’nın Avukat Seda’sı Nergis Öztürk’ün Eşi Bakın Hangi Ünlü Oyuncu Çıktı! Eşi Ve Oğlunu Görenler Şaştı Kaldı!
Oyunculuk performansı ile Yargı dizisinin seyircisini bir hayli etkileyen Seda karakterine Nergis Öztürk hayat vermeye başladı. Yargı dizisinin yeni gözde karakterlerinden biri haline gelen avukat Seda, şimdilerde dizinin seyircisinin mercek altına aldığı isimlerden biri haline geldi. Sizde Nergis Öztürk ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Oyunculuk performansı ile Yargı dizisinin seyircisini bir hayli etkileyen Seda karakterine Nergis Öztürk hayat vermeye başladı. Yargı dizisinin yeni gözde karakterlerinden biri haline gelen avukat Seda, şimdilerde dizinin seyircisinin mercek altına aldığı isimlerden biri haline geldi. Nergis Öztürk’ü mercek altına alan hayranları, ünlü ismin eşini görünce, gözlerine inanamadı! Peki, Yargı’nın avukat Seda’sı Nergis Öztürk’ün eşi kimdir? Nergis Öztürk kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte, detaylar…
Detaylar diğer sayfada!
08 Oca 2022 - 08:42 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.