Milli Voleybolcu Zehra Güneş'in Yıllar Önce O Ses Türkiye'deki Görüntüsü Ortaya Çıktı! Eski Halini Görenler Şaştı Kaldı!
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda dikkatleri üzerine çeken isimlerden biri olan Zehra Güneş, şimdilerde geçmişte katıldığı bir yarışma programı ile gündemlere geldi. Yıllar önce O Ses Türkiye yarışmasında boy gösteren Zehra Güneş ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda dikkatleri üzerine çeken isimlerden biri olan Zehra Güneş, şimdilerde geçmişte katıldığı bir yarışma programı ile gündemlere geldi. Yıllar önce O Ses Türkiye yarışmasında boy gösteren Zehra Güneş, o halleri ile herkesi şaşkına çevirdi! Peki, Milli Voleybolcu Zehra Güneş'in eski hali nasıl? Zehra Güneş kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte, detaylar…
Detaylar diğer sayfada!
08 Oca 2022 - 08:46 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.