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08 Oca 2022 - 08:46

Milli Voleybolcu Zehra Güneş'in Yıllar Önce O Ses Türkiye'deki Görüntüsü Ortaya Çıktı! Eski Halini Görenler Şaştı Kaldı!

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda dikkatleri üzerine çeken isimlerden biri olan Zehra Güneş, şimdilerde geçmişte katıldığı bir yarışma programı ile gündemlere geldi. Yıllar önce O Ses Türkiye yarışmasında boy gösteren Zehra Güneş ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...