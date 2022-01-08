- 08 Oca 2022 - 08:46 G: 08 Oca 2022 - 08:50

Milli Voleybolcu Zehra Güneş'in Yıllar Önce O Ses Türkiye'deki Görüntüsü Ortaya Çıktı! Eski Halini Görenler Şaştı Kaldı!

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda dikkatleri üzerine çeken isimlerden biri olan Zehra Güneş, şimdilerde geçmişte katıldığı bir yarışma programı ile gündemlere geldi. Yıllar önce O Ses Türkiye yarışmasında boy gösteren Zehra Güneş ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda dikkatleri üzerine çeken isimlerden biri olan Zehra Güneş, şimdilerde geçmişte katıldığı bir yarışma programı ile gündemlere geldi. Yıllar önce O Ses Türkiye yarışmasında boy gösteren Zehra Güneş, o halleri ile herkesi şaşkına çevirdi! Peki, Milli Voleybolcu Zehra Güneş'in eski hali nasıl? Zehra Güneş kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte, detaylar…


Detaylar diğer sayfada!

08 Oca 2022 - 08:46 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Yargı’nın Avukat Seda’sı Nergis Öztürk’ün Eşi Bakın Hangi Ünlü Oyuncu Çıktı! Eşi Ve Oğlunu Görenler Şaştı Kaldı! mask
Yargı’nın Avukat Seda’sı Nergis Öztürk’ün Eşi Bakın Hangi Ünlü Oyuncu Çıktı! Eşi Ve Oğlunu Görenler Şaştı Kaldı!
Hugo’nun Tolga Abisi Son Hali Ortaya Çıktı! Görenler Şaştı Kaldı! Tolga Gariboğlu Kaç Yaşında, Şimdi Ne Yapıyor? mask
Hugo’nun Tolga Abisi Son Hali Ortaya Çıktı! Görenler Şaştı Kaldı! Tolga Gariboğlu Kaç Yaşında, Şimdi Ne Yapıyor?
Yasak Elma Dizisi İçin FOX TV’den Karar Çıktı! Eda Ece ve Şevval Sam’a Büyük Şok Geldi! Hayatlarının Kararı Yazıldı! Neler Oluyor? mask
Yasak Elma Dizisi İçin FOX TV’den Karar Çıktı! Eda Ece ve Şevval Sam’a Büyük Şok Geldi! Hayatlarının Kararı Yazıldı! Neler Oluyor?
Masterchef Dilara Elenmedi, “Kovuldu!” Acun Medya Perde Arkasını Gizledi Ama Basına Sızdırıldı! O Hatası Başına Bela Oldu! mask
Masterchef Dilara Elenmedi, “Kovuldu!” Acun Medya Perde Arkasını Gizledi Ama Basına Sızdırıldı! O Hatası Başına Bela Oldu!
İbrahim Tatlıses’ten Acı Haber! Sağlık Durumu Merak Konusu Olmuştu, İlk Açıklama Geldi! Her Şey Sessizce Olmuş… “Yok Artık” mask
İbrahim Tatlıses’ten Acı Haber! Sağlık Durumu Merak Konusu Olmuştu, İlk Açıklama Geldi! Her Şey Sessizce Olmuş… “Yok Artık”
Yargı Dizisinin Kaderi Belli Oldu! Anlaşmaların Önüne Geçtiler; Başroller Her Şeyi Açıkladılar! Ağızlar Açık! Meğer… mask
Yargı Dizisinin Kaderi Belli Oldu! Anlaşmaların Önüne Geçtiler; Başroller Her Şeyi Açıkladılar! Ağızlar Açık! Meğer…
Alişan’ın Eşi Buse Varol Eskiye Döndü, Instagram Deliye! “Alişan’da Beğenmemiş!” Yorumlar Gırla Geliyor, Milyonlar Ayağa Kalktı! Neler Oluyor? mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol Eskiye Döndü, Instagram Deliye! “Alişan’da Beğenmemiş!” Yorumlar Gırla Geliyor, Milyonlar Ayağa Kalktı! Neler Oluyor?
Masterchef Somer Şef Bıçak Altına Mı Yatıyor? O İddia Hüngür Hüngür Ağlattı! Sadece 6 Sonra… Öyle Bir Şeye Karar Verdi Ki, Akıl Sır Ermiyor! mask
Masterchef Somer Şef Bıçak Altına Mı Yatıyor? O İddia Hüngür Hüngür Ağlattı! Sadece 6 Sonra… Öyle Bir Şeye Karar Verdi Ki, Akıl Sır Ermiyor!
Yasak Elma Dizisinden Eda Ece Ayrılıyor! Üzeri Karalandı, Kararını Verdi! Seyirci Titretti, Son Detay Delirtti! Ağızlar Açık… mask
Yasak Elma Dizisinden Eda Ece Ayrılıyor! Üzeri Karalandı, Kararını Verdi! Seyirci Titretti, Son Detay Delirtti! Ağızlar Açık…
Seren Serengil Son Haliyle Korkutmuştu, Açıklaması Olay Oldu! Sokak Ortasında Öyle Bir Şey Dedi Ki… “Ölümden Döndüm!” mask
Seren Serengil Son Haliyle Korkutmuştu, Açıklaması Olay Oldu! Sokak Ortasında Öyle Bir Şey Dedi Ki… “Ölümden Döndüm!”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Milli Voleybolcu Zehra Güneş'in Yıllar Önce O Ses Türkiye'deki Görüntüsü Ortaya Çıktı! Eski Halini Görenler Şaştı Kaldı! mask
Milli Voleybolcu Zehra Güneş'in Yıllar Önce O Ses Türkiye'deki Görüntüsü Ortaya Çıktı! Eski Halini Görenler Şaştı Kaldı!
Yargı’nın Avukat Seda’sı Nergis Öztürk’ün Eşi Bakın Hangi Ünlü Oyuncu Çıktı! Eşi Ve Oğlunu Görenler Şaştı Kaldı! mask
Yargı’nın Avukat Seda’sı Nergis Öztürk’ün Eşi Bakın Hangi Ünlü Oyuncu Çıktı! Eşi Ve Oğlunu Görenler Şaştı Kaldı!
Hugo’nun Tolga Abisi Son Hali Ortaya Çıktı! Görenler Şaştı Kaldı! Tolga Gariboğlu Kaç Yaşında, Şimdi Ne Yapıyor? mask
Hugo’nun Tolga Abisi Son Hali Ortaya Çıktı! Görenler Şaştı Kaldı! Tolga Gariboğlu Kaç Yaşında, Şimdi Ne Yapıyor?
8 Ocak 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
8 Ocak 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 8 Ocak 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 8 Ocak 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
Yasak Elma Dizisi İçin FOX TV’den Karar Çıktı! Eda Ece ve Şevval Sam’a Büyük Şok Geldi! Hayatlarının Kararı Yazıldı! Neler Oluyor? mask
Yasak Elma Dizisi İçin FOX TV’den Karar Çıktı! Eda Ece ve Şevval Sam’a Büyük Şok Geldi! Hayatlarının Kararı Yazıldı! Neler Oluyor?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status