- 08 Oca 2022 - 09:26 G: 08 Oca 2022 - 09:28

Masterchef Pelin Minicik Şortuyla Bacak Şov Yaptı! Kış Ayında O Giyilmezdi Ama… Danilo Şefle Aşk İddialarına “Evet…” Demişti! Alev Alev…

Tv8 ekranların en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran Pelin Zaman, minicik şortuyla bacak şov yaptı! Kış ayında şort giyerek; nefesleri kesen Pelin Zaman, gündeme bomba gibi düştü. Danilo Şefle aşk iddialarına “Evet aşk yaşıyorum ama Gökhan Akar’la” yorumunda bulunan Pelin Zaman, alev alev yaktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasından 10. Olarak elenen Pelin Zaman, hayranlarını da üzmüştü. Masterchef yarışması sonrasında güncel hayatına dönen Pelin Zaman, cesur paylaşımlarıyla adından bahsettiriyordu. Her paylaşımı olay olan Pelin Zaman, mini şort giyerek; ağızları açık bıraktı! Peki, Masterchef Pelin Zaman nasıl bir paylaşımda bulundu?

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08 Oca 2022 - 09:26 Ankara- Yaşam

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