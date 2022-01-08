Masterchef Pelin Minicik Şortuyla Bacak Şov Yaptı! Kış Ayında O Giyilmezdi Ama… Danilo Şefle Aşk İddialarına “Evet…” Demişti! Alev Alev…
Tv8 ekranların en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran Pelin Zaman, minicik şortuyla bacak şov yaptı! Kış ayında şort giyerek; nefesleri kesen Pelin Zaman, gündeme bomba gibi düştü. Danilo Şefle aşk iddialarına “Evet aşk yaşıyorum ama Gökhan Akar’la” yorumunda bulunan Pelin Zaman, alev alev yaktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasından 10. Olarak elenen Pelin Zaman, hayranlarını da üzmüştü. Masterchef yarışması sonrasında güncel hayatına dönen Pelin Zaman, cesur paylaşımlarıyla adından bahsettiriyordu. Her paylaşımı olay olan Pelin Zaman, mini şort giyerek; ağızları açık bıraktı! Peki, Masterchef Pelin Zaman nasıl bir paylaşımda bulundu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.