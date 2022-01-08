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08 Oca 2022 - 09:26

Masterchef Pelin Minicik Şortuyla Bacak Şov Yaptı! Kış Ayında O Giyilmezdi Ama… Danilo Şefle Aşk İddialarına “Evet…” Demişti! Alev Alev…

Tv8 ekranların en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran Pelin Zaman, minicik şortuyla bacak şov yaptı! Kış ayında şort giyerek; nefesleri kesen Pelin Zaman, gündeme bomba gibi düştü. Danilo Şefle aşk iddialarına “Evet aşk yaşıyorum ama Gökhan Akar’la” yorumunda bulunan Pelin Zaman, alev alev yaktı! İşte merak edilen tüm detaylar…