Güncel Yeni Rakı Fiyatları 2022! 35lik, 50lik, 70lik, 100lük Yeni Rakı Fiyat Listesi
Bir süredir ÖTV zammı kapsamında getirilen alkol ve sigara zammı, vatandaşların öncelikli gündemlerinden birini oluşturuyor. Alkol grubu içerisinde yer alan rakı ise, yeni fiyatları ile herkesi şoke ediyor! Yeni ile birlikte adeta uçuşa geçen Rakı fiyatları ve detaylar haberimizde...
Bir süredir ÖTV zammı kapsamında getirilen alkol ve sigara zammı, vatandaşların öncelikli gündemlerinden birini oluşturuyor. Alkol grubu içerisinde yer alan rakı ise, yeni fiyatları ile herkesi şoke ediyor! Peki, alkole ne kadar zam geldi? Rakıya zam geldi mi? Rakıya ne kadar zam geldi? Güncel yeni rakı fiyatları 2022 ne kadar oldu? İşte, 35lik, 50lik, 70lik, 100lük Yeni Rakı fiyat listesi…
Detaylar diğer sayfada!
09 Oca 2022 - 20:47 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.