- 12 Oca 2022 - 22:07

Güncel Yeni Rakı Fiyatları 2022 Ne Kadar Oldu! İşte 35lik, 50lik, 70lik, 100lük Yeni Rakı Fiyat Listesi

Bir süredir ÖTV zammı kapsamında getirilen alkol ve sigara zammı, vatandaşların öncelikli gündemlerinden birini oluşturuyor. Alkol grubu içerisinde yer alan rakı ise, yeni fiyatları ile herkesi şoke ediyor! Yeni ile birlikte adeta uçuşa geçen Rakı fiyatları ve detaylar haberimizde...

Bir süredir ÖTV zammı kapsamında getirilen alkol ve sigara zammı, vatandaşların öncelikli gündemlerinden birini oluşturuyor. Alkol grubu içerisinde yer alan rakı ise, yeni fiyatları ile herkesi şoke ediyor! Peki, alkole ne kadar zam geldi? Rakıya zam geldi mi? Rakıya ne kadar zam geldi? Güncel yeni rakı fiyatları 2022 ne kadar oldu? İşte, 35lik, 50lik, 70lik, 100lük Yeni Rakı fiyat listesi…


Detaylar diğer sayfada!

12 Oca 2022 - 22:07 - Yaşam

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