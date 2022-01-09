Ebru Şahin Boyu Bakın Kaç Cm? Duyanlar Şaştı Kaldı! Basketbolcu Eşi Ceddin Osman İle Aralarındaki Boy Farkı Dikkat Çekti!

Şimdilerde evlilik hazırlıkları içerisinde olan Ebru Şahin, Destan dizisinin Akkız karakteri ile seyircisinin karşısına çıktı. Dünyaca ünlü basketbolcu sevgilisi Cedi Osman’dan evlilik teklifi alan Ebru Şahin, kariyerinde de ilişkisinde de zirveye tırmanmayı başardı. Öte yandan basketbolcu sevgilisi ile Ebru Yaşar’ı yan yana gören hayranları, ikili arasındaki boy farkına inanamadı! Peki, Ebru Şahin boyu bakın kaç cm? Ebru Şahin kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Ebru Şahin sevgilisi var mı, sevgilisi kim? İşte, detaylar…



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