Ebru Şahin Boyu Bakın Kaç Cm? Duyanlar Şaştı Kaldı! Basketbolcu Eşi Ceddin Osman İle Aralarındaki Boy Farkı Dikkat Çekti!
Şimdilerde evlilik hazırlıkları içerisinde olan Ebru Şahin, Destan dizisinin Akkız karakteri ile seyircisinin karşısına çıktı. Dünyaca ünlü basketbolcu sevgilisi Cedi Osman’dan evlilik teklifi alan Ebru Şahin, kariyerinde de ilişkisinde de zirveye tırmanmayı başardı. Sizde Ebru Şahin ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Şimdilerde evlilik hazırlıkları içerisinde olan Ebru Şahin, Destan dizisinin Akkız karakteri ile seyircisinin karşısına çıktı. Dünyaca ünlü basketbolcu sevgilisi Cedi Osman’dan evlilik teklifi alan Ebru Şahin, kariyerinde de ilişkisinde de zirveye tırmanmayı başardı. Öte yandan basketbolcu sevgilisi ile Ebru Yaşar’ı yan yana gören hayranları, ikili arasındaki boy farkına inanamadı! Peki, Ebru Şahin boyu bakın kaç cm? Ebru Şahin kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Ebru Şahin sevgilisi var mı, sevgilisi kim? İşte, detaylar…
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09 Oca 2022 - 19:29 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.