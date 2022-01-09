TRT1 ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Mahrem dizisi, tanıtım fragmanları ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Orijinal konusunun yanı sıra, usta oyuncu kadrosu ile de televizyon izleyicisinin tüm dikkatini üzerine çeken Mahrem dizisi, çekim mekanları ile de bir hayli ses getirdi. Öte yandan TRT1 izleyicisinin merak ile beklediği Mahrem dizisine dair detaylar da belli olmaya başladı! Peki, Mahrem dizisi ne anlatıyor, konusu nedir? Mahrem kaç bölüm? İşte mahrem dizisi oyuncuları...



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