- 27 Şub 2022 - 22:45 G: 27 Şub 2022 - 22:46

Son Yaz Dizisinin Güzeli Hafsanur Sancaktutan Bakın Kaç Yaşında! Duyanlar Şaştı Kaldı! Sevgilisi Deniz Can Aktaş İle Yaş Farkı Dikkat Çekti...

İki sezondur rol aldığı Son Yaz dizisinin ekranlara final yaparak, veda etmesinin ardından kendisini tatile atan Hafsanur Sancaktutan, şimdilerde sevgilisi ile vakit geçirmeye başladı. Son Yaz’ın finalinin ardından ekranlara kısa bir mola veren Hafsanur Sancaktutan ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...

İki sezondur rol aldığı Son Yaz dizisinin ekranlara final yaparak, veda etmesinin ardından kendisini tatile atan Hafsanur Sancaktutan, şimdilerde sevgilisi ile vakit geçirmeye başladı. Son Yaz’ın finalinin ardından ekranlara kısa bir mola veren Hafsanur Sancaktutan, sevgilisini de yanına alarak, soluğu Kapadokya’da aldı. Bu gelişme üzerine magazin takipçilerin markajına aldığı ünlü çift, yaş farkı ile herkesi şaşırttı! Peki, Hafsanur Sancaktutan kaç yaşında? Hafsanur Sancaktutan kimdir, aslen nereli? Hafsanur Sancaktutan sevgilisi var mı, sevgilisi kim? İşte, detaylar…


Detaylar diğer sayfada!

27 Şub 2022 - 22:45 - Magazin

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Hafsanur Sancaktutan Bakın Kaç Yaşında! Duyanlar Şaştı Kaldı! Sevgilisi Deniz Can Aktaş İle Yaş Farkı Dikkat Çekti... mask
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