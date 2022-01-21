- 21 Oca 2022 - 21:58

Elçin Sangu'nun Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Fahriye Evcen İle Yaş Farkı Dikkat Çekti...

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile tüm dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Elçin Sangu, hedefine meslektaşı ve hemcinsi olan Fahriye Evcen’i koydu. Yaptığı açıklamaların ardından söylediklerinin arkasında duran Elçin Sangu ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile tüm dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Elçin Sangu, hedefine meslektaşı ve hemcinsi olan Fahriye Evcen’i koydu. Yaptığı açıklamaların ardından söylediklerinin arkasında duran Elçin Sangu, geri adım atmaması ile de magazin takipçilerinin radarına girdi. Öte yandan Elçin Sangu ile Fahriye Evcen arasındaki yaş farkı herkesi şaşkına çevirdi! Peki, Elçin Sangu kaç yaşında? Elçin Sangu kimdir, aslen nereli? İşte, detaylar…


Detaylar diğer sayfada!

21 Oca 2022 - 21:58 - Magazin

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Aşık Taklidi Yapan Burçlar Hangisidir? İşte Hiçbir Zaman Evlenmeyecek Burçlar… mask
Aşık Taklidi Yapan Burçlar Hangisidir? İşte Hiçbir Zaman Evlenmeyecek Burçlar…
Burçlar Peri Olsaydı Hangisi Olurdu? İşte Sultan Değil Peri Olan O Burçlar... mask
Burçlar Peri Olsaydı Hangisi Olurdu? İşte Sultan Değil Peri Olan O Burçlar...
Güncel Yeni Rakı Fiyatları 2022 Merak Uyandırdı! İşte 35lik, 50lik, 70lik, 100lük Yeni Rakı Fiyat Listesi mask
Güncel Yeni Rakı Fiyatları 2022 Merak Uyandırdı! İşte 35lik, 50lik, 70lik, 100lük Yeni Rakı Fiyat Listesi
Hangi Burç Kadını Hangi Tip Erkeklerden Hoşlanır? İşte Kadınları Peşinde Koşturan O Yakışıklı Burçlar... mask
Hangi Burç Kadını Hangi Tip Erkeklerden Hoşlanır? İşte Kadınları Peşinde Koşturan O Yakışıklı Burçlar...
Hangi Burç Sevgilisinin Yanında Hiçbir Şey Düşünemiyor? İşte Sevgilisinin Yanında Her Şeyi Unutan Burçlar… mask
Hangi Burç Sevgilisinin Yanında Hiçbir Şey Düşünemiyor? İşte Sevgilisinin Yanında Her Şeyi Unutan Burçlar…
Hangi Burç İnsanlıktan Nasibini Alamamıştır? İşte Saygıdan Bir Haber Burçlar… mask
Hangi Burç İnsanlıktan Nasibini Alamamıştır? İşte Saygıdan Bir Haber Burçlar…
Hangi Burç Cezaevine Girebilir? İşte Yakın Zamanda Başı Belaya Girecek Burçlar… mask
Hangi Burç Cezaevine Girebilir? İşte Yakın Zamanda Başı Belaya Girecek Burçlar…
Hangi Burç Sıcak Kanlı ve Sempatiktir? İşte Hiç Tanımadığı İnsana 10 Yıldır Tanıyormuş Gibi Davranan Burçlar… mask
Hangi Burç Sıcak Kanlı ve Sempatiktir? İşte Hiç Tanımadığı İnsana 10 Yıldır Tanıyormuş Gibi Davranan Burçlar…
Hangi Burç Bereketi Bolluğu Yok Eder? İşte Uğursuz Burçlar… mask
Hangi Burç Bereketi Bolluğu Yok Eder? İşte Uğursuz Burçlar…
KKTC 2022 Asgari Ücret Miktarı Merak Uyandırdı! KKTC’de Ekmek, Et, Yakıt, Ev Ve Araba Fiyatları Ne Kadar 2022 mask
KKTC 2022 Asgari Ücret Miktarı Merak Uyandırdı! KKTC’de Ekmek, Et, Yakıt, Ev Ve Araba Fiyatları Ne Kadar 2022
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Elçin Sangu'nun Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Fahriye Evcen İle Yaş Farkı Dikkat Çekti... mask
Elçin Sangu'nun Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Fahriye Evcen İle Yaş Farkı Dikkat Çekti...
Hafsanur Sancaktutan Bakın Kaç Yaşında! Duyanlar Şaştı Kaldı! Sevgilisi Deniz Can Aktaş İle Yaş Farkı Dikkat Çekti... mask
Hafsanur Sancaktutan Bakın Kaç Yaşında! Duyanlar Şaştı Kaldı! Sevgilisi Deniz Can Aktaş İle Yaş Farkı Dikkat Çekti...
Tarkan'ın Yaşı Merak Uyandırdı! Görenler Şaştı Kaldı! Eşi Pınar Dilek İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer mask
Tarkan'ın Yaşı Merak Uyandırdı! Görenler Şaştı Kaldı! Eşi Pınar Dilek İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer
Müge Anlı’daki Avukat Rahmi Özkan’ın Eşi Bakın Kim Çıktı? Kimse Gözlerine İnanamıyor, Görenler Şaştı Kaldı! Meğer Yeşilçam Oyuncusu... mask
Müge Anlı’daki Avukat Rahmi Özkan’ın Eşi Bakın Kim Çıktı? Kimse Gözlerine İnanamıyor, Görenler Şaştı Kaldı! Meğer Yeşilçam Oyuncusu...
Selami Şahin'in Kızı Meryem İrem Şahin Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Yeni Sevgilisi Edis İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer mask
Selami Şahin'in Kızı Meryem İrem Şahin Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Yeni Sevgilisi Edis İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer
Aşık Taklidi Yapan Burçlar Hangisidir? İşte Hiçbir Zaman Evlenmeyecek Burçlar… mask
Aşık Taklidi Yapan Burçlar Hangisidir? İşte Hiçbir Zaman Evlenmeyecek Burçlar…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status