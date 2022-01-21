Elçin Sangu'nun Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Fahriye Evcen İle Yaş Farkı Dikkat Çekti...
Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile tüm dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Elçin Sangu, hedefine meslektaşı ve hemcinsi olan Fahriye Evcen’i koydu. Yaptığı açıklamaların ardından söylediklerinin arkasında duran Elçin Sangu ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile tüm dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Elçin Sangu, hedefine meslektaşı ve hemcinsi olan Fahriye Evcen’i koydu. Yaptığı açıklamaların ardından söylediklerinin arkasında duran Elçin Sangu, geri adım atmaması ile de magazin takipçilerinin radarına girdi. Öte yandan Elçin Sangu ile Fahriye Evcen arasındaki yaş farkı herkesi şaşkına çevirdi! Peki, Elçin Sangu kaç yaşında? Elçin Sangu kimdir, aslen nereli? İşte, detaylar…
Detaylar diğer sayfada!
21 Oca 2022 - 21:58 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.