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21 Oca 2022 - 21:58

Elçin Sangu'nun Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Fahriye Evcen İle Yaş Farkı Dikkat Çekti...

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile tüm dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Elçin Sangu, hedefine meslektaşı ve hemcinsi olan Fahriye Evcen’i koydu. Yaptığı açıklamaların ardından söylediklerinin arkasında duran Elçin Sangu ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...