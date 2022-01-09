Gökhan Özoğuz Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Kardeşi Hakan Özoğuz İle Yaş Farkı Dikkat Çekti...
Athena isimli grubun solisti olarak müzik dünyasının sevilen isimlerinden biri haline gelmiş olan Gökhan Özoğuz, geçtiğimiz gün attığı bir tweet ile tüm dikkatleri üzerine çekti. Attığı tweete Recep İvedik karakteri ile özdeşleşmiş olan komedyen Şahan Gökbakar’dan yanıt alan Gökhan Özoğuz ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Athena isimli grubun solisti olarak müzik dünyasının sevilen isimlerinden biri haline gelmiş olan Gökhan Özoğuz, geçtiğimiz gün attığı bir tweet ile tüm dikkatleri üzerine çekti. Attığı tweete Recep İvedik karakteri ile özdeşleşmiş olan komedyen Şahan Gökbakar’dan yanıt alan Gökhan Özoğuz, hiç tahmin edemeyeceği bir yanıt ile karşılaştı. Bu gelişmelerin ışığında ünlü şarkıcıyı mercek altına alan müzikseverler, Gökhan Özoğuz’un yaşı karşısında hayrete düştü! Peki, Gökhan Özoğuz kaç yaşında? Gökhan Özoğuz kimdir, aslen nereli? İşte, detaylar…
Detaylar diğer sayfada!
09 Oca 2022 - 20:55 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.