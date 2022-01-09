Gökhan Özoğuz Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Kardeşi Hakan Özoğuz İle Yaş Farkı Dikkat Çekti...

Athena isimli grubun solisti olarak müzik dünyasının sevilen isimlerinden biri haline gelmiş olan Gökhan Özoğuz, geçtiğimiz gün attığı bir tweet ile tüm dikkatleri üzerine çekti. Attığı tweete Recep İvedik karakteri ile özdeşleşmiş olan komedyen Şahan Gökbakar’dan yanıt alan Gökhan Özoğuz, hiç tahmin edemeyeceği bir yanıt ile karşılaştı. Bu gelişmelerin ışığında ünlü şarkıcıyı mercek altına alan müzikseverler, Gökhan Özoğuz’un yaşı karşısında hayrete düştü! Peki, Gökhan Özoğuz kaç yaşında? Gökhan Özoğuz kimdir, aslen nereli? İşte, detaylar…



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