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10 Oca 2022 - 20:21

İbrahim Tatlıses ve Mahmut Tuncer Yine Birbirine Girdi! STAR TV Ayağa Kalktı, Öyle Bir Açıklama Yaptı Ki… Barıştıkları Gibi Küstüler!

Star TV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan İbo Show’un son bölümü yılbaşı gecesinde ekranlara gelmişti. Program konuk olarak katılan Mahmut Tuncer ise İbrahim Tatlıses’e öyle bir şey dedi ki, görenler “Barıştıkları gibi küstüler” yorumlarını yaptılar. STAR TV’yi ayağa kaldıran bu açıklama ise Mahmut Tuncer ve İbrahim Tatlıses sevenlerini delirtti! İşte merak edilen tüm detaylar…