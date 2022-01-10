İbrahim Tatlıses ve Mahmut Tuncer Yine Birbirine Girdi! STAR TV Ayağa Kalktı, Öyle Bir Açıklama Yaptı Ki… Barıştıkları Gibi Küstüler!
Star TV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan İbo Show’un son bölümü yılbaşı gecesinde ekranlara gelmişti. Program konuk olarak katılan Mahmut Tuncer ise İbrahim Tatlıses’e öyle bir şey dedi ki, görenler “Barıştıkları gibi küstüler” yorumlarını yaptılar. STAR TV’yi ayağa kaldıran bu açıklama ise Mahmut Tuncer ve İbrahim Tatlıses sevenlerini delirtti! İşte merak edilen tüm detaylar…
İbrahim Tatlıses’in yaşamış olduğu sağlık sorunlarından dolayı uzun bir süre ekranlara gelmeyen İbo Show, yıllar sonra ilk kez geçtiğimiz yıl ekranlara gelmeye başlamıştı. Geçtiğimiz günlerde yılbaşı için İbrahim Tatlıses birbirinden değerli konukları ağırlamıştı. Gülben Ergen, Serdar Ortaç, Ümit Besen, İrem Derici, Ceylan, Mahmut Tuncer, İdo Tatlıses, Şafak Sezer ve Oryantal Didem isimleri ağırlayan İbrahim Tatlıses, eğlenceli anlara şahitlik etmişti. Peki, konuklar arasında olan Mahmut Tuncer ve İbrahim Tatlıses neden kavga etti?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.