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21 Oca 2022 - 21:59

Tuvana Türkay'ın Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Partneri Onur Tuna İle Yaş Farkı Dikkat Çekti...

Şimdilerde Çember isimli dizi ile adından sıkça söz ettirir hale gelen Tuvana Türkay, televizyon izleyicisinin merak ile takip ettiği isimler arasındaki yerini aldı. Sesi ve oyunculuk performansı ile sıkça beğenilen ve bir hayli takip edilen isim olan Tuvana Türkay ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...