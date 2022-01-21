Tuvana Türkay'ın Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Partneri Onur Tuna İle Yaş Farkı Dikkat Çekti...
Şimdilerde Çember isimli dizi ile adından sıkça söz ettirir hale gelen Tuvana Türkay, televizyon izleyicisinin merak ile takip ettiği isimler arasındaki yerini aldı. Sesi ve oyunculuk performansı ile sıkça beğenilen ve bir hayli takip edilen isim olan Tuvana Türkay ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Şimdilerde Çember isimli dizi ile adından sıkça söz ettirir hale gelen Tuvana Türkay, televizyon izleyicisinin merak ile takip ettiği isimler arasındaki yerini aldı. Sesi ve oyunculuk performansı ile sıkça beğenilen ve bir hayli takip edilen isim olan Tuvana Türkay, yaşı ile ise herkesi şaşırtmayı başardı! Peki, Tuvana Türkay kaç yaşında? Tuvana Türkay kimdir, aslen nereli? İşte, detaylar…
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21 Oca 2022 - 21:59 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.