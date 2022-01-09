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09 Oca 2022 - 20:53

Ediz Hun Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Eşi Berna Hun İle Yaş Farkı Dikkat Çekti...

Yeşilçam’ın efsane isimlerinden biri olan Ediz Hun, şimdilerde de televizyon dizilerinde boy gösteren isimlerden biri olmayı başardı. Aldığı rollerin hakkını vermesinin yanı sıra yakışıklılığı ile de adından sıkça söz ettiren aktörlerden biri olan usta sanatçı Ediz Hun ile ilgili tüm detaylar haberimizde...