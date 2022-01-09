Ediz Hun Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Eşi Berna Hun İle Yaş Farkı Dikkat Çekti...
Yeşilçam’ın efsane isimlerinden biri olan Ediz Hun, şimdilerde de televizyon dizilerinde boy gösteren isimlerden biri olmayı başardı. Aldığı rollerin hakkını vermesinin yanı sıra yakışıklılığı ile de adından sıkça söz ettiren aktörlerden biri olan usta sanatçı Ediz Hun ile ilgili tüm detaylar haberimizde...
Yeşilçam’ın efsane isimlerinden biri olan Ediz Hun, şimdilerde de televizyon dizilerinde boy gösteren isimlerden biri olmayı başardı. Aldığı rollerin hakkını vermesinin yanı sıra yakışıklılığı ile de adından sıkça söz ettiren aktörlerden biri olan usta sanatçı Ediz Hun, geçtiğimiz günlerde yeni bir yaşına da bastı. Bu haber üzerine Ediz Hun’u mercek altına alan Yeşilçam hayranları, ünlü ismin yaşı karşısında hayrete düştü! Peki, Ediz Hun kaç yaşında? Ediz Hun kimdir, aslen nereli? İşte, detaylar…
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09 Oca 2022 - 20:53 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.