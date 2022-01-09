- 09 Oca 2022 - 20:53

Ediz Hun Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Eşi Berna Hun İle Yaş Farkı Dikkat Çekti...

Yeşilçam’ın efsane isimlerinden biri olan Ediz Hun, şimdilerde de televizyon dizilerinde boy gösteren isimlerden biri olmayı başardı. Aldığı rollerin hakkını vermesinin yanı sıra yakışıklılığı ile de adından sıkça söz ettiren aktörlerden biri olan usta sanatçı Ediz Hun ile ilgili tüm detaylar haberimizde...

Yeşilçam’ın efsane isimlerinden biri olan Ediz Hun, şimdilerde de televizyon dizilerinde boy gösteren isimlerden biri olmayı başardı. Aldığı rollerin hakkını vermesinin yanı sıra yakışıklılığı ile de adından sıkça söz ettiren aktörlerden biri olan usta sanatçı Ediz Hun, geçtiğimiz günlerde yeni bir yaşına da bastı. Bu haber üzerine Ediz Hun’u mercek altına alan Yeşilçam hayranları, ünlü ismin yaşı karşısında hayrete düştü! Peki, Ediz Hun kaç yaşında? Ediz Hun kimdir, aslen nereli? İşte, detaylar…


Detaylar diğer sayfada!

09 Oca 2022 - 20:53 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Gökhan Özoğuz Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Kardeşi Hakan Özoğuz İle Yaş Farkı Dikkat Çekti... mask
Gökhan Özoğuz Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Kardeşi Hakan Özoğuz İle Yaş Farkı Dikkat Çekti...
Kıvanç Tatlıtuğ'un Kız Kardeşini Görenler Şaşıp Kaldı! ''Tıpkı Demet Özdemir!'' mask
Kıvanç Tatlıtuğ'un Kız Kardeşini Görenler Şaşıp Kaldı! ''Tıpkı Demet Özdemir!''
Acun Ilıcalı İle Doktor Kardeşini Görenler Şaştı Kaldı! Bu Kadar Da Olmaz Dedirten Kardeş Benzerliği! Meğer... mask
Acun Ilıcalı İle Doktor Kardeşini Görenler Şaştı Kaldı! Bu Kadar Da Olmaz Dedirten Kardeş Benzerliği! Meğer...
İrem Helvacıoğlu Fiziğiyle Resmen Dudak Uçuklattı! Herkesi İptal Etti... Fiziğini, İncecik Belini Kanıtladı! Bakanların Nefesleri Kesildi, Instagram Sallandı! “Yandık Be Kadın”” mask
İrem Helvacıoğlu Fiziğiyle Resmen Dudak Uçuklattı! Herkesi İptal Etti... Fiziğini, İncecik Belini Kanıtladı! Bakanların Nefesleri Kesildi, Instagram Sallandı! “Yandık Be Kadın””
Ebru Şahin Boyu Bakın Kaç Cm? Duyanlar Şaştı Kaldı! Basketbolcu Eşi Ceddin Osman İle Aralarındaki Boy Farkı Dikkat Çekti! mask
Ebru Şahin Boyu Bakın Kaç Cm? Duyanlar Şaştı Kaldı! Basketbolcu Eşi Ceddin Osman İle Aralarındaki Boy Farkı Dikkat Çekti!
Camdaki Kız’ın Melisa’'sı Yüsra Geyik Eski Dizisi Arka Sokaklar İçin Öyle Şeyler Dedi Ki, Seyirci Delirecek! Meğer Diziden Ayrıldığı İçin… mask
Camdaki Kız’ın Melisa’'sı Yüsra Geyik Eski Dizisi Arka Sokaklar İçin Öyle Şeyler Dedi Ki, Seyirci Delirecek! Meğer Diziden Ayrıldığı İçin…
Kardeşlerim Dizisine ATV Kararı! Ekranlara Gelecek Deniyordu Ama Son Dakika Haberi Her Şeyi Değiştirdi! Birdi, İki Oldular… mask
Kardeşlerim Dizisine ATV Kararı! Ekranlara Gelecek Deniyordu Ama Son Dakika Haberi Her Şeyi Değiştirdi! Birdi, İki Oldular…
Müge Anlı Vasiyetini Açıklayıp Herkesi Ağlatmıştı! Şimdi de Mezar Yeri Ortaya Çıktı! Tam Tamına 17 Yıl Önce… “Yok Artık” Boş Mezar... mask
Müge Anlı Vasiyetini Açıklayıp Herkesi Ağlatmıştı! Şimdi de Mezar Yeri Ortaya Çıktı! Tam Tamına 17 Yıl Önce… “Yok Artık” Boş Mezar...
Arka Sokaklar Dizisinin Metin’in Sevgilisi Ağızları Açık Bıraktı! Minileri Giyince Ortalık Aşk-ı Memnu’ya Döndü! “O Senin Yengen Yengen!” mask
Arka Sokaklar Dizisinin Metin’in Sevgilisi Ağızları Açık Bıraktı! Minileri Giyince Ortalık Aşk-ı Memnu’ya Döndü! “O Senin Yengen Yengen!”
Buket Aydın Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Eski Sevgilisi Emir Sarıgül İle Yaş Farkı Dikkat Çekti... mask
Buket Aydın Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Eski Sevgilisi Emir Sarıgül İle Yaş Farkı Dikkat Çekti...
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Gökhan Özoğuz Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Kardeşi Hakan Özoğuz İle Yaş Farkı Dikkat Çekti... mask
Gökhan Özoğuz Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Kardeşi Hakan Özoğuz İle Yaş Farkı Dikkat Çekti...
Kıvanç Tatlıtuğ'un Kız Kardeşini Görenler Şaşıp Kaldı! ''Tıpkı Demet Özdemir!'' mask
Kıvanç Tatlıtuğ'un Kız Kardeşini Görenler Şaşıp Kaldı! ''Tıpkı Demet Özdemir!''
Hangi Burçla Asla İş Ortaklığı Yapılmaz? İşte Sorumluluk Sahibi Olmayan O Burç… mask
Hangi Burçla Asla İş Ortaklığı Yapılmaz? İşte Sorumluluk Sahibi Olmayan O Burç…
Ediz Hun Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Eşi Berna Hun İle Yaş Farkı Dikkat Çekti... mask
Ediz Hun Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Eşi Berna Hun İle Yaş Farkı Dikkat Çekti...
Masterchef’ten Elenen Dilara Hakkında Şok İddia! Mehmet Şef Sessizliğini Koruyor, Her Şey Gerçek Olabilir! Neler Oluyor? mask
Masterchef’ten Elenen Dilara Hakkında Şok İddia! Mehmet Şef Sessizliğini Koruyor, Her Şey Gerçek Olabilir! Neler Oluyor?
Mahrem Dizisi Ne Anlatıyor, Konusu Nedir? Mahrem Kaç Bölüm? İşte Mahrem Dizisi Oyuncuları... mask
Mahrem Dizisi Ne Anlatıyor, Konusu Nedir? Mahrem Kaç Bölüm? İşte Mahrem Dizisi Oyuncuları...

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status