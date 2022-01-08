- 08 Oca 2022 - 12:23 G: 08 Oca 2022 - 12:26

Survivor Turabi’den Skandal Havuz Pozu! Açık Seçik Kadınlarla Bir Araya Gelince; Şok Etti! Öyle Bir Açıklamada Bulundu Ki…

Survivor eski şampiyonu Turabi, son dönemlerde yaptığı Survivor All Star açıklamaları ile gündemlerdeki yerini koyarken; geçtiğimiz gün yaptığı bir paylaşım ile herkesi şoke etti. Cüretkar pozlardan bir yenisini daha ekleyen Survivor Turabi ile ilgili son detaylar haberimizde...

Survivor eski şampiyonu Turabi, son dönemlerde yaptığı Survivor All Star açıklamaları ile gündemlerdeki yerini koyarken; geçtiğimiz gün yaptığı bir paylaşım ile herkesi şoke etti. Cüretkar pozlardan bir yenisini daha ekleyen Survivor Turabi, kendisini eleştiren isimler karşı da sessiz kalmadı. Kendisini fotoğrafı üzerinden eleştirenleri hedefine koyan Turabi, bakın neler neler dedi! Öte yandan Peki, Survivor Turabi ne paylaştı? Survivor Turabi neye kızdı, ne dedi? İşte, detaylar…


Detaylar diğer sayfada!

08 Oca 2022 - 12:23 - Magazin

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