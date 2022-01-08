TRT1’den Gönül Dağı Kararı! Kimse Yayından Kalkmasını Beklemiyordu, Sonuç Hüsran Oldu! Gözler Doldu, Hüngür Hüngür Ağlattı…

Başrollerinde Gülsim Ali İlhan ve Berk Atan gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Gönül Dağı dizisinin her bölümü bir öncekinden daha heyecanlı geçiyordu. Taner ve kuzenlerinin hayat hikayesini ele alan Gönül Dağı dizisi, sıcak Anadolu kültürünü ekranlara taşımayı başarmıştı. Seyircilere birbirinden farklı duygular yaşatan Gönül Dağı dizisi, hem ağlatıyordu, hem de güldürüyordu. Kanaldan çıkan şok edici karar ise gözlerin dolmasına neden oldu. Peki, Gönül Dağı dizisi neden yayından kaldırıldı? İşte merak edilen tüm detaylar…

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