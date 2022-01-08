- 08 Oca 2022 - 12:35 G: 08 Oca 2022 - 12:49

TRT1’den Gönül Dağı Kararı! Kimse Yayından Kalkmasını Beklemiyordu, Sonuç Hüsran Oldu! Gözler Doldu, Hüngür Hüngür Ağlattı…

Trt1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı için karar çıktı! Yayından kalmasını beklemeyen seyirci ise büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Sonucun hüsran olduğunu gösteren TRT1 kanalı, gözleri doldurdu adeta hüngür hüngür ağlattı! Gündeme bomba gibi düşen bu durum ise Twitter’ı etkisi altına aldı! Peki, neler oluyor?

Başrollerinde Gülsim Ali İlhan ve Berk Atan gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Gönül Dağı dizisinin her bölümü bir öncekinden daha heyecanlı geçiyordu. Taner ve kuzenlerinin hayat hikayesini ele alan Gönül Dağı dizisi, sıcak Anadolu kültürünü ekranlara taşımayı başarmıştı. Seyircilere birbirinden farklı duygular yaşatan Gönül Dağı dizisi, hem ağlatıyordu, hem de güldürüyordu. Kanaldan çıkan şok edici karar ise gözlerin dolmasına neden oldu. Peki, Gönül Dağı dizisi neden yayından kaldırıldı? İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

08 Oca 2022 - 12:35 Ankara- Yaşam

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Arka Sokaklar Bu Hafta Yok Mu, Var Mı? Arka Sokaklar 610. Yeni Bölümü Ne Zaman? Arka Sokaklar 610. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı? mask
Arka Sokaklar Bu Hafta Yok Mu, Var Mı? Arka Sokaklar 610. Yeni Bölümü Ne Zaman? Arka Sokaklar 610. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?
Mahrem Dizisi Ne Anlatıyor, Konusu Nedir? Mahrem Kaç Bölüm? İşte Mahrem Dizisi Oyuncuları... mask
Mahrem Dizisi Ne Anlatıyor, Konusu Nedir? Mahrem Kaç Bölüm? İşte Mahrem Dizisi Oyuncuları...
Annemizi Saklarken Dizisi Uyarlama Mı Gerçek Hayat Hikayesi Mi? Annemizi Saklarken Hangi Kitaptan Uyarlama… mask
Annemizi Saklarken Dizisi Uyarlama Mı Gerçek Hayat Hikayesi Mi? Annemizi Saklarken Hangi Kitaptan Uyarlama…
Arka Sokaklar Rıza Baba’dan Acı Haber Geldi! Ekip Darmaduman Oldu, Hüngür Hüngür Ağladı! Seyirci Büyük İsyanda… “Yazıklar Olsun” mask
Arka Sokaklar Rıza Baba’dan Acı Haber Geldi! Ekip Darmaduman Oldu, Hüngür Hüngür Ağladı! Seyirci Büyük İsyanda… “Yazıklar Olsun”
Yasak Elma Dizisi İçin FOX TV’den Karar Çıktı! Eda Ece ve Şevval Sam’a Büyük Şok Geldi! Hayatlarının Kararı Yazıldı! Neler Oluyor? mask
Yasak Elma Dizisi İçin FOX TV’den Karar Çıktı! Eda Ece ve Şevval Sam’a Büyük Şok Geldi! Hayatlarının Kararı Yazıldı! Neler Oluyor?
Yargı Dizisinin Kaderi Belli Oldu! Anlaşmaların Önüne Geçtiler; Başroller Her Şeyi Açıkladılar! Ağızlar Açık! Meğer… mask
Yargı Dizisinin Kaderi Belli Oldu! Anlaşmaların Önüne Geçtiler; Başroller Her Şeyi Açıkladılar! Ağızlar Açık! Meğer…
Alparslan Büyük Selçuklu'da Yürek Yakan Veda! Seyirci Hüngür Hüngür Ağlayacak, Defteri Kapandı! Kimse Bunu Beklemiyordu! mask
Alparslan Büyük Selçuklu'da Yürek Yakan Veda! Seyirci Hüngür Hüngür Ağlayacak, Defteri Kapandı! Kimse Bunu Beklemiyordu!
Aziz Dizisi Yayından Mı Kaldırıldı? Görenlerin Ağzı Açık Kaldı, Karar Verildi! Böylesi İlk Kez Yaşanıyor! 10 Bölüm Bile Yayınlanmadan… mask
Aziz Dizisi Yayından Mı Kaldırıldı? Görenlerin Ağzı Açık Kaldı, Karar Verildi! Böylesi İlk Kez Yaşanıyor! 10 Bölüm Bile Yayınlanmadan…
Yasak Elma Dizisinden Eda Ece Ayrılıyor! Üzeri Karalandı, Kararını Verdi! Seyirci Titretti, Son Detay Delirtti! Ağızlar Açık… mask
Yasak Elma Dizisinden Eda Ece Ayrılıyor! Üzeri Karalandı, Kararını Verdi! Seyirci Titretti, Son Detay Delirtti! Ağızlar Açık…
Baba Dizisi Yayın Tarihi Belli Oldu! Baba Dizisi Ne Zaman, Hangi Kanalda Başlayacak? Baba Dizisi Konusu Ve Oyuncuları Kimlerdir? mask
Baba Dizisi Yayın Tarihi Belli Oldu! Baba Dizisi Ne Zaman, Hangi Kanalda Başlayacak? Baba Dizisi Konusu Ve Oyuncuları Kimlerdir?
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Survivor Turabi’den Skandal Havuz Pozu! Açık Seçik Kadınlarla Bir Araya Gelince; Şok Etti! Öyle Bir Açıklamada Bulundu Ki… mask
Survivor Turabi’den Skandal Havuz Pozu! Açık Seçik Kadınlarla Bir Araya Gelince; Şok Etti! Öyle Bir Açıklamada Bulundu Ki…
Farah Zeynep Abdullah Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Sevgilisi Rapçi DJ Artz İle Yaş Farkı Dikkat Çekti... mask
Farah Zeynep Abdullah Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Sevgilisi Rapçi DJ Artz İle Yaş Farkı Dikkat Çekti...
Erkan Özerman Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Erkan Özerman Kimdir, Aslen Nerelidir, Ne İş Yapıyor? mask
Erkan Özerman Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Erkan Özerman Kimdir, Aslen Nerelidir, Ne İş Yapıyor?
Ediz Hun Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Eşi Berna Hun İle Yaş Farkı Dikkat Çekti... mask
Ediz Hun Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Eşi Berna Hun İle Yaş Farkı Dikkat Çekti...
Çağla Şıkel Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Eski Eşi Emre Altuğ İle Yaş Farkı Dikkat Çekti... mask
Çağla Şıkel Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Eski Eşi Emre Altuğ İle Yaş Farkı Dikkat Çekti...
Tuvana Türkay Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Partneri Onur Tuna İle Yaş Farkı Dikkat Çekti... mask
Tuvana Türkay Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Partneri Onur Tuna İle Yaş Farkı Dikkat Çekti...
Gökhan Özoğuz Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Kardeşi Hakan Özoğuz İle Yaş Farkı Dikkat Çekti... mask
Gökhan Özoğuz Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Kardeşi Hakan Özoğuz İle Yaş Farkı Dikkat Çekti...
Buket Aydın Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Eski Sevgilisi Emir Sarıgül İle Yaş Farkı Dikkat Çekti... mask
Buket Aydın Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Eski Sevgilisi Emir Sarıgül İle Yaş Farkı Dikkat Çekti...
İbrahim Tatlıses ve Mahmut Tuncer Yine Birbirine Girdi! STAR TV Ayağa Kalktı, Öyle Bir Açıklama Yaptı Ki… Barıştıkları Gibi Küstüler! mask
İbrahim Tatlıses ve Mahmut Tuncer Yine Birbirine Girdi! STAR TV Ayağa Kalktı, Öyle Bir Açıklama Yaptı Ki… Barıştıkları Gibi Küstüler!
Hafsanur Sancaktutan Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Sevgilisi Deniz Can Aktaş İle Yaş Farkı Dikkat Çekti... mask
Hafsanur Sancaktutan Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Sevgilisi Deniz Can Aktaş İle Yaş Farkı Dikkat Çekti...
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Tarım Kredi Markette Peynir Fiyatları Ne Kadar? Tarım Kredi Markette Peynir Ucuz Mu? mask
Tarım Kredi Markette Peynir Fiyatları Ne Kadar? Tarım Kredi Markette Peynir Ucuz Mu?
Tarım Kredi Markette Şampuan Fiyatları Ne Kadar? Tarım Kredi Markette Şampuanlar Ucuz Mu? mask
Tarım Kredi Markette Şampuan Fiyatları Ne Kadar? Tarım Kredi Markette Şampuanlar Ucuz Mu?
Masterchef’ten Elenen Dilara Hakkında Şok İddia! Mehmet Şef Sessizliğini Koruyor, Her Şey Gerçek Olabilir! Neler Oluyor? mask
Masterchef’ten Elenen Dilara Hakkında Şok İddia! Mehmet Şef Sessizliğini Koruyor, Her Şey Gerçek Olabilir! Neler Oluyor?
Survivor Turabi’den Skandal Havuz Pozu! Açık Seçik Kadınlarla Bir Araya Gelince; Şok Etti! Öyle Bir Açıklamada Bulundu Ki… mask
Survivor Turabi’den Skandal Havuz Pozu! Açık Seçik Kadınlarla Bir Araya Gelince; Şok Etti! Öyle Bir Açıklamada Bulundu Ki…
Farah Zeynep Abdullah Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Sevgilisi Rapçi DJ Artz İle Yaş Farkı Dikkat Çekti... mask
Farah Zeynep Abdullah Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Sevgilisi Rapçi DJ Artz İle Yaş Farkı Dikkat Çekti...
Erkan Özerman Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Erkan Özerman Kimdir, Aslen Nerelidir, Ne İş Yapıyor? mask
Erkan Özerman Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Erkan Özerman Kimdir, Aslen Nerelidir, Ne İş Yapıyor?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status