TRT1’den Gönül Dağı Kararı! Kimse Yayından Kalkmasını Beklemiyordu, Sonuç Hüsran Oldu! Gözler Doldu, Hüngür Hüngür Ağlattı…
Trt1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı için karar çıktı! Yayından kalmasını beklemeyen seyirci ise büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Sonucun hüsran olduğunu gösteren TRT1 kanalı, gözleri doldurdu adeta hüngür hüngür ağlattı! Gündeme bomba gibi düşen bu durum ise Twitter’ı etkisi altına aldı! Peki, neler oluyor?
Başrollerinde Gülsim Ali İlhan ve Berk Atan gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Gönül Dağı dizisinin her bölümü bir öncekinden daha heyecanlı geçiyordu. Taner ve kuzenlerinin hayat hikayesini ele alan Gönül Dağı dizisi, sıcak Anadolu kültürünü ekranlara taşımayı başarmıştı. Seyircilere birbirinden farklı duygular yaşatan Gönül Dağı dizisi, hem ağlatıyordu, hem de güldürüyordu. Kanaldan çıkan şok edici karar ise gözlerin dolmasına neden oldu. Peki, Gönül Dağı dizisi neden yayından kaldırıldı? İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.