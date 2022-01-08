Masterchef’te Final Üçlüsüne Kalan İkinci Kişi Belli Oldu! Seyirci Televizyonu Kıracak, Yine Beklenen Olmadı! Böylesini Tarih Hiç Yazmadı! Neler Oluyor?
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te final üçlüsüne kalan ikinci isim ifşa edildi! Bununla birlikte seyircinin televizyonu kıracağı gündeme bomba gibi düştü. Beklenenin olmadığı gündeme bomba gibi düşerken; böylesini tarih hiç yazmadı! Gündeme bomba gibi düşen bu durum ise nefesleri kesti. İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümü bir ç öncelinden daha heyecanlı geçen yarışmada, önce Somer Şefin, daha sonra Danilo Şefin daha sonra ise yaratıcı tabakların çıkması için üç aşamalı bir oyun oynandı. En yüksek puanı alan yarışmacılardan Eren ise kendisini son üçe alan ilk isim oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.