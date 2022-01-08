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08 Oca 2022 - 13:26

Seren Serengil’den Kavga Çıkaracak Sözler! Babasının Sevgilisiyle Evlenince… Instagram Sallandı, Hedef Gösterdiği İsim… “Yok Artık”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seren Serengil’den kavga çıkaracak sözler arka arkaya geldi! Babasının sevgilisiyle evlenen bir ismi hedef olarak gösteren Seren Serengil, “Yok artık” dedirtti. Gündeme bomba gibi düşen bu durum ise ağızların açık kalmasına neden oldu! Peki, neler oluyor?