Seren Serengil’den Kavga Çıkaracak Sözler! Babasının Sevgilisiyle Evlenince… Instagram Sallandı, Hedef Gösterdiği İsim… “Yok Artık”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seren Serengil’den kavga çıkaracak sözler arka arkaya geldi! Babasının sevgilisiyle evlenen bir ismi hedef olarak gösteren Seren Serengil, “Yok artık” dedirtti. Gündeme bomba gibi düşen bu durum ise ağızların açık kalmasına neden oldu! Peki, neler oluyor?
Geçtiğimiz günlerde sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Seren Serengil, “Ölümden döndüm biliyorsunuz ki çok zor günler geçirdim. Bugün tartıldım 1.5 kilo almışım. Bu benim çok güzel bir adım. Şu an sokaklarda yürüyor olmam bile mucize. Şimdi hatta kebap yedik” yorumunda bulunmuştu. Şimdi ise sosyal medyayı ayağa kaldıran şok sözlere yer verdi İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.