- 08 Oca 2022 - 13:56 G: 08 Oca 2022 - 14:04

Survivor All Star Batuhan Karacakaya Hüngür Hüngür Ağlattı! Yıkımı Oldu, Hayatı Durdu! Yarışmaya Gitmekten Vazgeçebilir! “Yok Artık”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor All Star yarışmacısı Batuhan Karacakaya, hüngür hüngür ağlattı! Yıkımı olan olayı açıklayan isim hayatının o gün durduğunu da açıkladı. Yarışmaya gitmeden önce şok sözlere yer veren Batuhan Karacakaya, sevenlerini üzdü! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star heyecanı 15 Ocak tarihinde başlayacak. Yarışmada yer alan Batuhan Karacakaya’nın açıklaması ise yarışmadan çekileceği yönünde yorumlandı. İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

08 Oca 2022 - 13:56 Ankara- Yaşam

# SURVİVOR 2021 İLE İLİŞKİLİ:
Survivor All Star Başlamadan Karıştı! Yarışmacılar Terör Estirdi, Adaya Girmeden Deprem Yarattılar! Acun Ilıcalı Kimseyi Durduramayacak! Neler Oluyor? mask
Survivor All Star Başlamadan Karıştı! Yarışmacılar Terör Estirdi, Adaya Girmeden Deprem Yarattılar! Acun Ilıcalı Kimseyi Durduramayacak! Neler Oluyor?
Survivor Panorama Ekstra Yorumcuları Kim Merak Uyandırdı! Koltuklar Öyle İsimlerle Dolacak Ki, Sinir Krizleri Yaşanacak! Acun Ilıcalı O İsimler... İfşa mask
Survivor Panorama Ekstra Yorumcuları Kim Merak Uyandırdı! Koltuklar Öyle İsimlerle Dolacak Ki, Sinir Krizleri Yaşanacak! Acun Ilıcalı O İsimler... İfşa
Survivor All Star 2022 Başlama Tarihi Belli Oldu! Survivor 2022 Ne Zaman Başlıyor? Survivor All Star 2022 Kadrosunda Kimler Var? mask
Survivor All Star 2022 Başlama Tarihi Belli Oldu! Survivor 2022 Ne Zaman Başlıyor? Survivor All Star 2022 Kadrosunda Kimler Var?
Survivor All Star 2022 Yeni Fragmanı Yayınlandı! Görenler Şaştı Kaldı! Torpilli Batuhan Karacakaya Fark Attı! mask
Survivor All Star 2022 Yeni Fragmanı Yayınlandı! Görenler Şaştı Kaldı! Torpilli Batuhan Karacakaya Fark Attı!
Survivor Batuhan Karacakaya'ya Hayatının Şoku! O Yarışmacı Resmen Batuhan'ı Bitirdi... Öyle Bir Video Yayınladı Ki, Nutuklar Tutuldu! Gümbür Gümbür… mask
Survivor Batuhan Karacakaya'ya Hayatının Şoku! O Yarışmacı Resmen Batuhan'ı Bitirdi... Öyle Bir Video Yayınladı Ki, Nutuklar Tutuldu! Gümbür Gümbür…
Survivor All Star'da Akılalmaz İfade! Yarışmacı Resmen Çıldırdı; Neler Oluyor? Acun Ilıcalı Delirecek! Sevgilisi Bile İşin İçinde! Neler Oluyor? mask
Survivor All Star'da Akılalmaz İfade! Yarışmacı Resmen Çıldırdı; Neler Oluyor? Acun Ilıcalı Delirecek! Sevgilisi Bile İşin İçinde! Neler Oluyor?
Survivor Ayşe Öyle Bir Hale Geldi ki; Acun Ilıcalı Bile Görünce Donup Kalacak! Dünya Tarihi Böyle Bir Şeye Şahit Olmadı... "Ne Yaptın Ayşe?" mask
Survivor Ayşe Öyle Bir Hale Geldi ki; Acun Ilıcalı Bile Görünce Donup Kalacak! Dünya Tarihi Böyle Bir Şeye Şahit Olmadı... "Ne Yaptın Ayşe?"
Survivor All Star 2022 Nerede Çekiliyor? Dominik Cumhuriyeti Ve Hispanyola Adası Nerede? mask
Survivor All Star 2022 Nerede Çekiliyor? Dominik Cumhuriyeti Ve Hispanyola Adası Nerede?
Survivor Aleyna Çalışkan Dışarıdaki Hayatı Dudak Uçuklatıyor! Öyle Bir Fotoğraf Paylaştı ki, Görenlerin Resmen Dili Tutuldu! Ada Hayatı Biten Aleyna Meğer... mask
Survivor Aleyna Çalışkan Dışarıdaki Hayatı Dudak Uçuklatıyor! Öyle Bir Fotoğraf Paylaştı ki, Görenlerin Resmen Dili Tutuldu! Ada Hayatı Biten Aleyna Meğer...
Survivor Sabriye Şengül Öyle Bir Değişim Geçirdi ki; Annesi Bile Tanıyamıyor! Görenler Şaştı Kaldı! Survivor Sabriye 2022'de var mı? mask
Survivor Sabriye Şengül Öyle Bir Değişim Geçirdi ki; Annesi Bile Tanıyamıyor! Görenler Şaştı Kaldı! Survivor Sabriye 2022'de var mı?
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Seren Serengil’den Kavga Çıkaracak Sözler! Babasının Sevgilisiyle Evlenince… Instagram Sallandı, Hedef Gösterdiği İsim… “Yok Artık” mask
Seren Serengil’den Kavga Çıkaracak Sözler! Babasının Sevgilisiyle Evlenince… Instagram Sallandı, Hedef Gösterdiği İsim… “Yok Artık”
TRT1’den Gönül Dağı Kararı! Kimse Yayından Kalkmasını Beklemiyordu, Sonuç Hüsran Oldu! Gözler Doldu, Hüngür Hüngür Ağlattı… mask
TRT1’den Gönül Dağı Kararı! Kimse Yayından Kalkmasını Beklemiyordu, Sonuç Hüsran Oldu! Gözler Doldu, Hüngür Hüngür Ağlattı…
Survivor Turabi’den Skandal Havuz Pozu! Açık Seçik Kadınlarla Bir Araya Gelince; Şok Etti! Öyle Bir Açıklamada Bulundu Ki… mask
Survivor Turabi’den Skandal Havuz Pozu! Açık Seçik Kadınlarla Bir Araya Gelince; Şok Etti! Öyle Bir Açıklamada Bulundu Ki…
Farah Zeynep Abdullah Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Sevgilisi Rapçi DJ Artz İle Yaş Farkı Dikkat Çekti... mask
Farah Zeynep Abdullah Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Sevgilisi Rapçi DJ Artz İle Yaş Farkı Dikkat Çekti...
Erkan Özerman Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Erkan Özerman Kimdir, Aslen Nerelidir, Ne İş Yapıyor? mask
Erkan Özerman Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Erkan Özerman Kimdir, Aslen Nerelidir, Ne İş Yapıyor?
Ediz Hun Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Eşi Berna Hun İle Yaş Farkı Dikkat Çekti... mask
Ediz Hun Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Eşi Berna Hun İle Yaş Farkı Dikkat Çekti...
Çağla Şıkel Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Eski Eşi Emre Altuğ İle Yaş Farkı Dikkat Çekti... mask
Çağla Şıkel Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Eski Eşi Emre Altuğ İle Yaş Farkı Dikkat Çekti...
Tuvana Türkay Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Partneri Onur Tuna İle Yaş Farkı Dikkat Çekti... mask
Tuvana Türkay Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Partneri Onur Tuna İle Yaş Farkı Dikkat Çekti...
Gökhan Özoğuz Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Kardeşi Hakan Özoğuz İle Yaş Farkı Dikkat Çekti... mask
Gökhan Özoğuz Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Kardeşi Hakan Özoğuz İle Yaş Farkı Dikkat Çekti...
Buket Aydın Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Eski Sevgilisi Emir Sarıgül İle Yaş Farkı Dikkat Çekti... mask
Buket Aydın Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Eski Sevgilisi Emir Sarıgül İle Yaş Farkı Dikkat Çekti...
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
BİM Markette Zeytin Fiyatları Ne Kadar? BİM Markette Zeytin Ucuz Mu? mask
BİM Markette Zeytin Fiyatları Ne Kadar? BİM Markette Zeytin Ucuz Mu?
BİM Markette Yoğurt Fiyatları Ne Kadar? BİM Markette Yoğurt Ucuz Mu? mask
BİM Markette Yoğurt Fiyatları Ne Kadar? BİM Markette Yoğurt Ucuz Mu?
Seren Serengil’den Kavga Çıkaracak Sözler! Babasının Sevgilisiyle Evlenince… Instagram Sallandı, Hedef Gösterdiği İsim… “Yok Artık” mask
Seren Serengil’den Kavga Çıkaracak Sözler! Babasının Sevgilisiyle Evlenince… Instagram Sallandı, Hedef Gösterdiği İsim… “Yok Artık”
BİM Markette Şampuan Fiyatları Ne Kadar? BİM Markette Şampuanlar Ucuz Mu? mask
BİM Markette Şampuan Fiyatları Ne Kadar? BİM Markette Şampuanlar Ucuz Mu?
Masterchef’te Final Üçlüsüne Kalan İkinci Kişi Belli Oldu! Seyirci Televizyonu Kıracak, Yine Beklenen Olmadı! Böylesini Tarih Hiç Yazmadı! Neler Oluyor? mask
Masterchef’te Final Üçlüsüne Kalan İkinci Kişi Belli Oldu! Seyirci Televizyonu Kıracak, Yine Beklenen Olmadı! Böylesini Tarih Hiç Yazmadı! Neler Oluyor?
Tarım Kredi Markette Zeytin Fiyatları Ne Kadar? Tarım Kredi Markette Zeytin Ucuz Mu? mask
Tarım Kredi Markette Zeytin Fiyatları Ne Kadar? Tarım Kredi Markette Zeytin Ucuz Mu?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status