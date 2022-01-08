08 Oca 2022 - 13:56 Güncelleme: 08 Oca 2022 - 14:04
Survivor All Star Batuhan Karacakaya Hüngür Hüngür Ağlattı! Yıkımı Oldu, Hayatı Durdu! Yarışmaya Gitmekten Vazgeçebilir! “Yok Artık”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor All Star yarışmacısı Batuhan Karacakaya, hüngür hüngür ağlattı! Yıkımı olan olayı açıklayan isim hayatının o gün durduğunu da açıkladı. Yarışmaya gitmeden önce şok sözlere yer veren Batuhan Karacakaya, sevenlerini üzdü! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star heyecanı 15 Ocak tarihinde başlayacak. Yarışmada yer alan Batuhan Karacakaya’nın açıklaması ise yarışmadan çekileceği yönünde yorumlandı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.