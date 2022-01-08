Kredi Kartı Almak İçin Şartlar Nelerdir? Sigortasız Çalışıyorum Kredi Kartı Alabilir Miyim?
Kredi kartı sahibi olmak, artık günümüzde oldukça yaygın bir tercihtir. Zira kredi kartları, alışverişlerde tüketicilere birçok avantaj sunar. Mağazalarda, işletmelerde, alışveriş yapılan hemen hemen her noktada kullanılabilen kredi kartları ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Kredi kartı sahibi olmak, artık günümüzde oldukça yaygın bir tercihtir. Zira kredi kartları, alışverişlerde tüketicilere birçok avantaj sunar. Mağazalarda, işletmelerde, alışveriş yapılan hemen hemen her noktada kullanılabilen kredi kartları, fiziki alışverişlerde kullanılabildiği gibi online alışverişlerde de oldukça yaygın şekilde kullanılmaktadır. Ödemelerde sıkışıklık olması durumunda, nakit paranın olmadığı zamanlarda, acil bir ihtiyacın giderilmesi gerektiğinde insanların imdadına yetişen kredi kartları, kullanım alışkanlığının farklı bir boyuta ulaşması durumunda da kimi zamanlarda insanları zor durumlarda bırakabilmektedir. Ancak vatandaşlar tarafından yaygın bir şekilde kullanılmakta olan kredi kartları, birçok kişinin tercih etmek istediği bir hizmettir. Peki sigortası olmayan vatandaşlar kredi kartı sahibi olabilir mi? Kredi kartı sahibi olmanın şartları nelerdir? İşte tüm detaylar…
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08 Oca 2022 - 14:59 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.