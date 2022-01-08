Survivor Batuhan’a Acun Ilıcalı’dan Şok Veto! Sağ Koluna Sataşınca; Cevabı Ağır Verildi! Seyircinin Nefesi Kesildi! Neler Oluyor?
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor All Star yarışmacıları birbirine fena bir şekilde girdi. Batuhan Karacakaya, Panorama sunucusuna şok sözlerde bulununca; Acun Ilıcalı’dan veto yediği iddia edildi. Sağ kolu olarak bilinen isme gelen yorum dengeleri değiştirdi. Seyircinin nefesini kesen bu durum ise ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar...
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının bu yıl All Star olacağı duyurulmuştu. Kadroda bulunan Batuhan Karacakaya ise Melisa Emirbayer’in kendisine yaptığı bir yorumu paylaşarak; “Tahminde iyiysen borsayı yorumla” demişti. Şimdi ise olay Acun Ilıcalı’da koptu. Acun Ilıcalı’nın sağ koluna gelen bu sözleri affetmediği gündeme bomba gibi düşerken; veto yediği de konuşulmaya başlandı!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.