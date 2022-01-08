- 08 Oca 2022 - 15:28 G: 08 Oca 2022 - 15:38

Survivor Batuhan’a Acun Ilıcalı’dan Şok Veto! Sağ Koluna Sataşınca; Cevabı Ağır Verildi! Seyircinin Nefesi Kesildi! Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor All Star yarışmacıları birbirine fena bir şekilde girdi. Batuhan Karacakaya, Panorama sunucusuna şok sözlerde bulununca; Acun Ilıcalı’dan veto yediği iddia edildi. Sağ kolu olarak bilinen isme gelen yorum dengeleri değiştirdi. Seyircinin nefesini kesen bu durum ise ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar...

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının bu yıl All Star olacağı duyurulmuştu. Kadroda bulunan Batuhan Karacakaya ise Melisa Emirbayer’in kendisine yaptığı bir yorumu paylaşarak; “Tahminde iyiysen borsayı yorumla” demişti. Şimdi ise olay Acun Ilıcalı’da koptu. Acun Ilıcalı’nın sağ koluna gelen bu sözleri affetmediği gündeme bomba gibi düşerken; veto yediği de konuşulmaya başlandı!

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08 Oca 2022 - 15:28 Ankara- Yaşam

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