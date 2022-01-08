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08 Oca 2022 - 15:28

Survivor Batuhan’a Acun Ilıcalı’dan Şok Veto! Sağ Koluna Sataşınca; Cevabı Ağır Verildi! Seyircinin Nefesi Kesildi! Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor All Star yarışmacıları birbirine fena bir şekilde girdi. Batuhan Karacakaya, Panorama sunucusuna şok sözlerde bulununca; Acun Ilıcalı’dan veto yediği iddia edildi. Sağ kolu olarak bilinen isme gelen yorum dengeleri değiştirdi. Seyircinin nefesini kesen bu durum ise ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar...