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08 Oca 2022 - 15:56

Survivor Ayşe Yüksel Bambaşka Birisi Oldu! Minicik Eteği, Üzerine Yapışan Bluzuyla Alev Alev Yaktı! Görenler Tanıyamıyor, Kıpkırmızı Rujuyla…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından bir olan Survivor 2020’de yer alarak adını tüm Türkiye’yi duyuran başarılı isim Ayşe Yüksel, bambaşka birisi oldu. Minicik eteği, üzerine yapışan bluzuyla nefesleri kesen başarılı isim, alev alev yaktı. Görenlerin tanıyamadığı ve tekrar tekrar baktığı Survivor Ayşe, kıpkırmızı ruhuyla eskisi gibi olmadığını duyurdu! İşte merak edilen tüm detaylar…