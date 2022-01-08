Survivor Ayşe Yüksel Bambaşka Birisi Oldu! Minicik Eteği, Üzerine Yapışan Bluzuyla Alev Alev Yaktı! Görenler Tanıyamıyor, Kıpkırmızı Rujuyla…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından bir olan Survivor 2020’de yer alarak adını tüm Türkiye’yi duyuran başarılı isim Ayşe Yüksel, bambaşka birisi oldu. Minicik eteği, üzerine yapışan bluzuyla nefesleri kesen başarılı isim, alev alev yaktı. Görenlerin tanıyamadığı ve tekrar tekrar baktığı Survivor Ayşe, kıpkırmızı ruhuyla eskisi gibi olmadığını duyurdu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasından sonra hayatı bambaşka olan Survivor Ayşe, kendisini Survivor yarışmasında da ön plana çıkarmıştı. Şimdilerde müzik dersleri alan ve oyunculuk alanında gelişmeye çalışan başarılı isim Ayşe Yüksel, iddialara göre Acun Ilıcalı’yı bile şaşırtacak derecede değişim yaşadı! İşte Survivor Ayşe’nin yeni hali!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.