Hande Erçel’in Kardeşinden Skandal İtiraf! Instagram Sallandı, Saç Baş Kavga Ettikleri Ortaya Çıktı! Meğer Yıllar Önce Öyle Bir Sebepten…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel’in kardeşi Gamze Erçel’den skandal itiraf geldi! Instagram’ı sallayan bu itirafla birlikte ikilinin saç baş kavga ettikleri de ortaya çıktı! Meğer yıllar önce Hande Erçel ve kardeşi Gamze Erçel, öyle bir sebepten birbirlerine girmişler ki…
Sen Çal Kapımı dizisinde ününe ün katan Hande Erçel’in ününü kardeşi Gamze Erçel’e de sıçramıştı. Hande Erçel hızla yükselirken; Gamze Erçel ise Instagram’da milyonlarca takipçiye ulaşmıştı. İkili aynı anda birçok kez ödül almış ve birlikte bulundukları alanlarda yıldızlarının ışıltısını göstermişti. Şimdi ise skandal bir itiraf gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.