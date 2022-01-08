Masterchef Burcu’dan Boşanma İddialarına Şok Cevap! Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki, Milyonlar “Yerin Dibine Girdi” Mehmet Şef Titreyecek!
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran Burcu Önal’ın eşinden boşanacağı yönünde iddialar gündeme bomba gibi düşmüştü. Masterchef yarışmacısı olan Burcu Önal ise boşanma iddialara şok bir yanıt verdi. Öyle bir paylaşım yaptı ki, hayranları ise “Ben utandım”, “Yerin dibindeyim!” gibi yorumlarda bulundu. Bunun yanında Mehmet Şefin bundan hoşlanmayacağı ve titreyeceği yönünde yorumlarda gündeme bomba gibi düştü.
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının her bölümü bir öncekinden daha heyecanlı geçiyordu. Sevilerek takip edilen Masterchef yarışmasından 5. Olarak ayrılan Burcu Önal ise hayranlarını vedasıyla çok üzmüştü. Burcu Önal’ın yarışmada bulunduğu süreçte ise gündeme bomba gibi bir boşanma iddiası düşmüştü. Peki, Masterchef Burcu bu iddialara nasıl bir cevap verdi?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.