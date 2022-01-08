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08 Oca 2022 - 16:55

Masterchef Burcu’dan Boşanma İddialarına Şok Cevap! Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki, Milyonlar “Yerin Dibine Girdi” Mehmet Şef Titreyecek!

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran Burcu Önal’ın eşinden boşanacağı yönünde iddialar gündeme bomba gibi düşmüştü. Masterchef yarışmacısı olan Burcu Önal ise boşanma iddialara şok bir yanıt verdi. Öyle bir paylaşım yaptı ki, hayranları ise “Ben utandım”, “Yerin dibindeyim!” gibi yorumlarda bulundu. Bunun yanında Mehmet Şefin bundan hoşlanmayacağı ve titreyeceği yönünde yorumlarda gündeme bomba gibi düştü.