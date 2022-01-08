08 Oca 2022 - 17:24 Güncelleme: 08 Oca 2022 - 17:29
Seren Serengil’den Kahreden Haber! Acısıyla Sarsıldı, Hüngür Hüngür Ağladı! Canından Bile Yakındı, Artık Yok! Neler Oluyor?
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seren Serengil’den kahreden haber geldi. Acısıyla sarsılan başarılı isim, hüngür hüngür ağladı. Canından bile yakın olan o ismin artık olmadığını belirten Seren Serengil, şok bir paylaşımda bulundu! Peki, neler oluyor?
Geçtiğimiz günlerde sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Seren Serengil, ameliyat olduktan sonra her şeyin yola girdiğini ve bir buçuk kilo aldığını duyurmuştu. Şimdi ise aldığı acı haberle Seren Serengil, darmaduman oldu. Sosyal medyadan yapmış olduğu paylaşım ise her şeyi ortaya çıkardı!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.