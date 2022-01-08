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08 Oca 2022 - 17:24

Seren Serengil’den Kahreden Haber! Acısıyla Sarsıldı, Hüngür Hüngür Ağladı! Canından Bile Yakındı, Artık Yok! Neler Oluyor?

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seren Serengil’den kahreden haber geldi. Acısıyla sarsılan başarılı isim, hüngür hüngür ağladı. Canından bile yakın olan o ismin artık olmadığını belirten Seren Serengil, şok bir paylaşımda bulundu! Peki, neler oluyor?