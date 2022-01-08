Ebru Gündeş Sosyal Medyayı Salladı! Siyah, Derin Yırtmaçlı Kıyafetiyle Yıktı Geçti! Sırtıyla Milyonları Büyüledi, Görenler Delirdi! Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından O Ses Türkiye’de jüri üyesi olarak bulunan Ebru Gündeş, bir sezonu resmen sallamıştı. Hem tarzıyla, hem de güzelliğiyle sık sık gündeme düşen Ebru Gündeş, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımla nefesleri resmen kesti. Güzelliğine binlerce yorum alan Ebru Gündeş’in derin yırtmaçlı elbisesi ise hayranları tarafından çok beğenildi. Peki, Ebru Gündeş nasıl bir paylaşım yaptı?

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