Ebru Gündeş Sosyal Medyayı Salladı! Siyah, Derin Yırtmaçlı Kıyafetiyle Yıktı Geçti! Sırtıyla Milyonları Büyüledi, Görenler Delirdi! Neler Oluyor?
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Ebru Gündeş, sosyal medyayı salladı geçti! Siyah, derin yırtmaçlı kıyafetiyle yakıp yıkan güzel sanatçı, derin sırt dekoltesiyle milyonları resmen büyüledi! Görenleri delirten güzel isim gündemin ismi oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından O Ses Türkiye’de jüri üyesi olarak bulunan Ebru Gündeş, bir sezonu resmen sallamıştı. Hem tarzıyla, hem de güzelliğiyle sık sık gündeme düşen Ebru Gündeş, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımla nefesleri resmen kesti. Güzelliğine binlerce yorum alan Ebru Gündeş’in derin yırtmaçlı elbisesi ise hayranları tarafından çok beğenildi. Peki, Ebru Gündeş nasıl bir paylaşım yaptı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.