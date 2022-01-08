Mehmet Ali Erbil’in Kızı Yasmin Erbil Saten Elbisesiyle Nefesleri Kesti! Fiziğini Kanıtladı, Görenler Delirdi! “Yandık Be Yasmin”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Yasmin Erbil, sosyal medyaya bomba gibi düştü. Saten bir elbise giyerek nefesleri kesen güzel oyuncu nefesleri kesti. Fiziğini kanıtlayan Yasmin Erbil’in bu halini görenler ise adeta delirdi! Birçok kişi ise Yasmin Erbil’in fiziğini kanıtlayan bu paylaşımına “Yandık be Yasmin” yorumlarında bulundu!
FOX TV ekranlarında yer alan Yasak Elma dizisinde Kumru’nun en yakın arkadaşı Canan karakterine hayat veren başarılı oyuncu, dizide ara sıra görünmeye başlamıştı. İkinci sezonun başlarında büyük bir çıkış yakalayan Yasmin Erbil’in diziden ayrılmasının ardından; sosyal medya hesabını ise aktif bir şekilde kullanmaya başladı. Her paylaşımı olay yaratan Yasmin Erbil’den ise saten elbiseli bir paylaşım geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.