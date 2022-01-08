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08 Oca 2022 - 18:56

Mehmet Ali Erbil’in Kızı Yasmin Erbil Saten Elbisesiyle Nefesleri Kesti! Fiziğini Kanıtladı, Görenler Delirdi! “Yandık Be Yasmin”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Yasmin Erbil, sosyal medyaya bomba gibi düştü. Saten bir elbise giyerek nefesleri kesen güzel oyuncu nefesleri kesti. Fiziğini kanıtlayan Yasmin Erbil’in bu halini görenler ise adeta delirdi! Birçok kişi ise Yasmin Erbil’in fiziğini kanıtlayan bu paylaşımına “Yandık be Yasmin” yorumlarında bulundu!