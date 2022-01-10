Masterchef’te Skandal Olay! Böylesini Tarih Hiç Yazmadı, Talihsizlik Üzerine Talihsizlik! Ceketi Çıkarıp Gidecekti, Somer Şef Tuttu!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te skandal bir olay yaşandı! Böylesini tarih hiç yazmazken; o ismin yaşadığı talihsizlikler ise seyircinin gözünden kaçmadı. Artık sinir krizi yaşayan ismin ise şef ceketini çıkarıp yarışmayı terk edeceğine dair yorumlar arka arkaya geldi. Talihsizlikler üzerine sinir krizi yaşayan ismi ise Somer Şef zor tuttu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara taşınan başarılı yarışmanın son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Finale gidecek isimleri yanına alan Masterchef’te Sergen Özen, Hasan Biltekin ve Tahsin Küçük büyük bir savaş verdiler. Önce bir dünya klasiği, sonra yaratıcılık, daha sonra ise şeflerin imza yemeklerinden birini yapan yarışmacılardan bir isim ise “Yok artık” dedirtecek olayları arka arkaya yaşadı! Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.