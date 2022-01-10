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10 Oca 2022 - 19:30

Masterchef’te Skandal Olay! Böylesini Tarih Hiç Yazmadı, Talihsizlik Üzerine Talihsizlik! Ceketi Çıkarıp Gidecekti, Somer Şef Tuttu!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te skandal bir olay yaşandı! Böylesini tarih hiç yazmazken; o ismin yaşadığı talihsizlikler ise seyircinin gözünden kaçmadı. Artık sinir krizi yaşayan ismin ise şef ceketini çıkarıp yarışmayı terk edeceğine dair yorumlar arka arkaya geldi. Talihsizlikler üzerine sinir krizi yaşayan ismi ise Somer Şef zor tuttu! İşte merak edilen tüm detaylar…