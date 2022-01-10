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10 Oca 2022 - 19:31

Gönül Dağı Dizisinde Beklenmeyen Ayrılık! Her Şey Bitti, Seyirci Hüngür Hüngür Ağladı! “Yok Artık” Instagram Sallanıyor!

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı dizisinde beklenmeyen bir ayrılık yaşandı! Her şeyin bittiğini gösteren o anlar ise seyirciyi hüngür hüngür ağlattı. Görenlere “Yok artık” dedirten bu anlar ise Instagram’ı resmen salladı! Gündeme bomba gibi düşen bu durum ise özellikle Gönül Dağı dizisinin izleyicisini darmaduman etti. Peki, neler oluyor?