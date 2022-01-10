Masterchef Yarışmasının İkinci İsmi Kim Oldu! Son 3’e Öyle Bir İsim Kaldı Ki, Görenler Şok Oldu! Neler Oluyor?

TV 8 ekranlarında izleyicisi ile buluşan MasterChef Türkiye’de artık şampiyon ismin belirlenmesi için geriye sadece sayılı saatler kaldı. Sevilen yarışma programında yarışmacılar, uzun sürelerdir son 4 isim arasına, yani final haftasına kalmak için mücadele veriyordu. Bu mücadelelerin sonunda beklenen kritik hafta geldi ve 4 isim son haftaya kalmayı başardı. Ancak bu aşamadan sonra heyecan arttı zira son 4’e kalan isimler, bu kez de ilk 3’e girmek için mücadele etmeye başladı ve sevilen programda, ilk 3’e adını yazdıran 2. isim de belli oldu. MasterChef Türkiye yarışmasında ilk 3’e kalan ikinci isim herkesi şaşırttı… İşte tüm detaylar…



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