Ebru Yaşar’dan Acı Haber Geldi! Başına Öyle Bir Şey Geldi Ki, Apar Topar Ameliyata Alındı! Hayranları Yıkıldı!

44 yaşındaki ünlü ve güzel şarkıcı Ebru Yaşar 1995 yılından bu yana müzik alanında yaptığı çalışmalarla, piyasaya sürdüğü albümleriyle ve seslendirdiği parçalarla adını geniş kitlelere duyurmayı başardı. Yıllardır Türkiye’nin en ünlü isimleri arasında yer alan Ebru Yaşar, son dönemlerde ise magazin ve sosyal medya gündeminde isminden sıkça söz ettiren ünlüler arasında yer alıyordu. Zaman zaman paylaştığı sosyal medya gönderileriyle de gündeme gelen Ebru Yaşar, bu kez de sevenlerini üzen bir haberle gündeme geldi… Yaşadığı kaza sonrası apar topar ameliyata alınan ve sevenlerini korkutan Ebru Yaşar’ın başına gelenler, sevenlerini çok endişelendirdi… İşte tüm detaylar…



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