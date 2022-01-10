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10 Oca 2022 - 12:48

Ece Üner Bakın Kaç Yaşındaymış? Görenler Şaştı Kaldı! Eşi Deniz Bayramoğlu İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer

Ekranların sevilen isimlerinden biri olan Ece Üner, şimdilerde televizyon izleyicisinin tüm dikkatini üzerine çekmeyi başardı. Farklı haber sunuşu ile ünlenen Ece Üner ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...