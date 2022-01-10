Ece Üner Bakın Kaç Yaşındaymış? Görenler Şaştı Kaldı! Eşi Deniz Bayramoğlu İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer
Ekranların sevilen isimlerinden biri olan Ece Üner, şimdilerde televizyon izleyicisinin tüm dikkatini üzerine çekmeyi başardı. Farklı haber sunuşu ile ünlenen Ece Üner ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Ekranların sevilen isimlerinden biri olan Ece Üner, şimdilerde televizyon izleyicisinin tüm dikkatini üzerine çekmeyi başardı. Farklı haber sunuşu ile ünlenen Ece Üner’i mercek altına alan televizyon izleyicisi, ünlü ismin yaşına bir hayli şaşırdı. Peki, Ece Üner kaç yaşında? Ece Üner kimdir, aslen nereli? Ece Üner evli mi, eşi kim? İşte, detaylar…
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10 Oca 2022 - 12:48 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.