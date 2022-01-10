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10 Oca 2022 - 19:33

Tarım Kredi Marketten Büyük İndirim! Tüm Marketlerle Yarışa Girdi; Ayçiçek Yağı 22 Lira, Salça 12 Lira, Un 10 Lira… Bedava Gibi!

Döviz kurundaki inanılmaz değişim, marketlerdeki fiyatları doğrudan etkilemişti. Fiyatları bir anda tavana çıkarken; vatandaş ise uygun fiyatlı marketleri araştırmaya başlamıştı. Tarım Kredi Market ise zamlara büyük resti çekti. A101, Bim, Şok ve diğer marketlerin yapmış olduğu indirime karşın Tarım Kredi Markette indirim yaptı ve tüm marketlerle yarışa girdi. İşte merak edilen tüm detaylar…