Tarım Kredi Marketten Zamlara Büyük Rest! Tüm Marketlerle Yarışa Girdi; Ayçiçek Yağı 22 Lira, Salça 12 Lira, Un 10 Lira… Bedava Gibi!
Döviz kurundaki inanılmaz değişim, marketlerdeki fiyatları doğrudan etkilemişti. Fiyatları bir anda tavana çıkarken; vatandaş ise uygun fiyatlı marketleri araştırmaya başlamıştı. Tarım Kredi Market ise zamlara büyük resti çekti. A101, Bim, Şok ve diğer marketlerin yapmış olduğu indirime karşın Tarım Kredi Markette indirim yaptı ve tüm marketlerle yarışa girdi. İşte merak edilen tüm detaylar…
Gelen zamlarla birlikte; yağ, un, şeker, salça ve un gibi temel gıda ihtiyaçlarına da inanılmaz zamlar gelmişti. Tarım Kredi Market ise salçadan una kadar her şeyi diğer marketlere oranla bedavadan biraz pahalıya satmaya başladı. Tarım Kredi Marketin indirimini görenler ise “Yok artık” yorumlarında bulundu. Peki, Tarım Kredi Market hangi ürünleri ne kadara satmaya başladı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.