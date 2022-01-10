- 10 Oca 2022 - 12:57 G: 10 Oca 2022 - 13:01

Türker İnanoğlu Bakın Kaç Yaşındaymış? Görenler Şaştı Kaldı! Oğlu İlker İnanoğlu İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer

Yönettiği dizi ve filmler ile adından sıkça söz ettiren isimlerden biri olan Türker İnanoğlu, şimdilerde Arka Sokaklar isimli yapım ile seyircisinin takdir ettiği isimlerden biri oldu. Merak ile takip edilen diziler ile gişesi yüksek olan filmleri yönetmesi ile ünlenen Türker İnanoğlu ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Yönettiği dizi ve filmler ile adından sıkça söz ettiren isimlerden biri olan Türker İnanoğlu, şimdilerde Arka Sokaklar isimli yapım ile seyircisinin takdir ettiği isimlerden biri oldu. Merak ile takip edilen diziler ile gişesi yüksek olan filmleri yönetmesi ile ünlenen Türker İnanoğlu, yaşı ile de herkesi şaşırttı. Peki, Türker İnanoğlu kaç yaşında? Türker İnanoğlu kimdir, aslen nereli? Türker İnanoğlu evli mi, eşi kim? İşte, detaylar...


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10 Oca 2022 - 12:57 - Magazin

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