Kim Milyoner Olmak İster’de Şok Olay! Öyle Bir Şey Anlattı Ki, Görenler Ne Diyeceğini Bilemedi! O Soruya Verdiği Cevap…
ATV ekranlarında uzunca bir süredir Cuma akşamları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster yarışması, son bölümüyle yine milyonları ekran başına kilitlemeyi ve reytinglerde başarılı sonuçlar elde etmeyi başardı. Sizde Kim Milyoner Olmak İster yarışması ile ilgili son detayları merak ediyorsanız işte size detaylar...
ATV ekranlarında uzunca bir süredir Cuma akşamları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster yarışması, son bölümüyle yine milyonları ekran başına kilitlemeyi ve reytinglerde başarılı sonuçlar elde etmeyi başardı. Sevilen bilgi yarışması programı, kimi zaman yarışmacılara sorulan sorularla ve kimi zaman da katılan yarışmacıların anlattıkları hikayelerle sıra dışı bir şekilde gündeme gelebiliyor. Sevilen program, bu kez de bir yarışmacının hayatındaki dönüm noktasını anlattığı hikayesiyle gündeme geldi. Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı ve anlattığı hayat hikayesi izleyicileri de adeta şok etti… Yarışmacının karşısına çıkan bir soruya verdiği cevap ise hikayenin tuzu biberi oldu… İşte tüm detaylar…
Detaylar diğer sayfada!
10 Oca 2022 - 13:00 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.