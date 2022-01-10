- 10 Oca 2022 - 13:00 G: 10 Oca 2022 - 13:06

Kim Milyoner Olmak İster’de Şok Olay! Öyle Bir Şey Anlattı Ki, Görenler Ne Diyeceğini Bilemedi! O Soruya Verdiği Cevap…  

ATV ekranlarında uzunca bir süredir Cuma akşamları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster yarışması, son bölümüyle yine milyonları ekran başına kilitlemeyi ve reytinglerde başarılı sonuçlar elde etmeyi başardı. Sizde Kim Milyoner Olmak İster yarışması ile ilgili son detayları merak ediyorsanız işte size detaylar...

ATV ekranlarında uzunca bir süredir Cuma akşamları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster yarışması, son bölümüyle yine milyonları ekran başına kilitlemeyi ve reytinglerde başarılı sonuçlar elde etmeyi başardı. Sevilen bilgi yarışması programı, kimi zaman yarışmacılara sorulan sorularla ve kimi zaman da katılan yarışmacıların anlattıkları hikayelerle sıra dışı bir şekilde gündeme gelebiliyor. Sevilen program, bu kez de bir yarışmacının hayatındaki dönüm noktasını anlattığı hikayesiyle gündeme geldi. Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı ve anlattığı hayat hikayesi izleyicileri de adeta şok etti… Yarışmacının karşısına çıkan bir soruya verdiği cevap ise hikayenin tuzu biberi oldu… İşte tüm detaylar…


Detaylar diğer sayfada!

10 Oca 2022 - 13:00 - Dizi Haberleri

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